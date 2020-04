Laura Borràs defiende que “ahora toca más que nunca hablar del ‘procés”

En medio de unas circunstancias tan extraordinarias como son las de la pandemia del coronavirus, que en España ya ha dejado casi 20.000 muertos y más de 180.000 infectados, a algunos podría parecerles que la posible secesión de una parte del Estado —en este caso, Cataluña— no constituye un asunto prioritario. No es la opinión, sin embargo, de la diputada de Junts Per Catalunya Laura Borràs, que en una entrevista esta mañana en el programa Aquí, amb Josep Cuní de La Ser Cataluña ha defendido que “ahora toca más que nunca” abordar la separación del territorio catalán del resto de España.

Así, Borràs, horas antes de participar en la ronda de contactos de Pedro Sánchez con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, ha mantenido que las reivindicaciones separatistas siguen siendo prioritarias para su formación. Y es que, a su juicio, la crisis del coronavirus ha demostrado que “disponer de las herramientas de un Estado” es lo que ha permitido que otros países estén solventando la situación mejor que España. Por el contrario, ha asegurado, las “competencias catalanas han quedado laminadas y más bajo mínimos que nunca”.

Culpa también al Estado de los problemas en las residencias catalanas

A este respecto, el presentador Josep Cuní le ha recordado a Borràs que la gestión de los geriátricos durante la crisis ha dejado mucho que desear pese a encontrarse las competencias en manos de la Generalitat. Sin embargo, Borràs le ha contestado que la culpa seguía siendo del Gobierno central por haber “recentralizado la distribución del material sanitario y no haberlo repartido a tiempo”.

Por todo ello, Borràs ha insistido en que las “reivindicaciones de ejercer el derecho de autodeterminación y poder ser una Estado tocan más que nunca. Mucha gente que antes no se había visto interpelada por este asunto se ha dado cuenta de que la independencia no es una meta, sino un instrumento para poder vivir mejor”. En cuanto a la participación de su partido en unos nuevos Pactos de la Moncloa, ha explicado: “No estamos por la reconstrucción nacional española, que es un poco lo que representaron los pactos de la Moncloa, porque nosotros estamos por la construcción nacional catalana”.