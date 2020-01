JxCat boicotea el pleno del Parlament como venganza por retirar el acta a Torra

El pleno del Parlament se ha aplazado hasta la próxima semana con los votos favorables de JxCat, PSC, Ciudadanos y los 'Comuns'. Los neoconvergentes han cumplido su palabra de no votar en ninguna de las resoluciones en el caso de que Quim Torra, exdiputado y presidente de la Generalitat, no pudiera hacerlo.

El pleno se retomará el próximo 5 de febrero, donde se incluirá el debate sobre la corrupción pedido por Ciudadanos, según han decidido los portavoces de los grupos parlamentarios. El pleno de este lunes ha mostrado las más que notables diferencias entre ERC y JxCat, una guerra abierta ante la negativa de los republicanos a desacatar a la Junta Electoral Central y al Tribunal Supremo tras la notificación del secretario general del Parlament a primera hora de la mañana.

La Mesa del Parlament ha acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) y ha retirado a Torra su acta de diputado, impidiéndole así votar en un pleno en el que se votaban los presupuestos de la Cámara catalana, como preludio de las cuentas de la Generalitat. Sin poder ejercer su voto, el propio Torra y JxCat han saltado contra los diputados de ERC, a quienes ha acusado realizar una votación simbólica hasta ahora.

El pleno, que se ha paralizado hasta en tres ocasiones, se iniciaba con un discurso de Torra, con la permisividad de Roger Torrent, presidente del Parlament, pese a las críticas de la oposición al dejar hablar al presidente de la Generalitat sin tener el acta de diputado. Además, se han rechazado los Presupuestos de la Cámara por primera vez desde 1980, con 82 abstenciones y ningún voto en blanco, junto con la negativa de JxCat a participar en la votación, como tampoco hará en las siguientes mientras Torra quede excluido de las mismas.

Torra y sus cargas contra ERC

El presidente de la Generalitat cargaba las tintas contra ERC al recordar la votación del 4 de enero, cuando se ratificó a Torra en su escaño, y las declaraciones del 10 de enero. El máximo dirigente de la Generalitat pedía votar para "no poner en peligro la continuidad de las instituciones", una amenaza sobre un más que posible adelanto electoral. "Se han acabado las declaraciones simbólicas", ha criticado Torra, que pretendía hacer valer su acta de diputado, pese a que será sustituido por Maria Senserrich.

La votación por las cuentas de la Cámara ha puesto de manifiesto la tensión vivida durante las casi tres horas del pleno, al que Torra ha llegado una vez comenzado. JxCat, Ciudadanos y Partido Popular, que permitieron el trámite parlamentario habitual con una fuerte polémica, han rechazado votar a favor de estas cuentas. JxCat no ha votado; el PP, los 'Comuns' y la CUP han votado en contra, y el resto de formaciones han optado por la abstención. Entre otras partidas, se iba a subir el sueldo de los diputados un 1,75%, mientras que JxCat se ha negado a entregar a ERC dos partidas adicionales, una por la difusión de los actos del 40 aniversario de la cámara y otra para celebrar un acto de la Asamblea Franconfonia.

Este debate ha quedado completamente ocultado por la pérdida del escaño de Torra. El presidente de la Generalitat ha pedido a Torrent defender sus derechos como diputado y consideraba que debía revertirse su situación. En caso de no hacerlo, "se pondrá en riesgo las instituciones", había afirmado desde la tribuna de oradores.

"Apelo a todos los diputados a que se revierta esta irregularidad, este hecho ilegal, de forma inmediata", ha emplazado Torra, quien no debía haber podido participar en el pleno, según ha denunciado la oposición. Sin embargo, tiene una prerrogativa para poder intervenir cuando lo considere conveniente. Según Torra, no había recibido ni formal ni oficialmente la retirada de su condición de diputado, motivo que ha reprochado a los diputados, especialmente a Torrent por no actuar y obedecer a la Junta Electoral Central, "un órgano administrativo, sin competencias y politizado".

Así emplazaba a todo el bloque independentista a permitirle "como mínimo" defender su honor y sus derechos, arrancando un fuerte aplauso en la bancada de JxCat, un entusiasmo que ERC recibía con frialdad. Ni Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, ni ninguno de los diputados de ERC se ha levantado o aplaudido las duras palabras de Torra.

"¿Tiene algún valor lo que votamos o son votaciones simbólicas?", ha preguntado Torra al hemiciclo. "Se han acabado las declaraciones simbólicas", ha continuado. En este sentido, ha reflexionado: "Lo que vota el Parlament es ¿resolutivo o simbólico?". "Si respetamos la voluntad popular se defiende cueste lo que cueste y se hagan todos los sacrificios que hagan falta", ha considerado Torra. "Es imposible conseguir la independencia si ponemos la línea roja del respeto a la voluntad popular", ha aseverado Torra. "El fondo de la cuestión es la libertad de expresión", ha enfatizado.

Ciudadanos y el "delincuente" Torra

Ciudadanos, como partido más votado, ha sido el primero en responder tanto a Torra como a Torrent. La intervención de Lorena Roldán, la líder de la formación naranja, ha provocado momentos muy tensos al recordar que Torra es un "delincuente", un término que le han valido dos advertencias de Torrent y que sus compañeros de partido han coreado durante varios segundos. "Delincuente, delincuente", le han espetado a Torra. Por este motivo, el presidente del Parlament ha paralizado el pleno. Era la primera vez que ocurría.

Roldán ha recordado que Torra está condenado por "desobediencia" y se ha referido al presidente como "delincuente", motivo por el que Torrent le ha llamado al orden dos veces. La líder de la formación naranja se ha ratificado en sus palabras pese a las advertencias del presidente del Parlament. "Una persona juzgada y condenada es un delincuente con todas las letras", ha afirmado desde el atril, haciendo levantar a los suyos que han gritado "delincuente" al son de las palmas. Torrent, tras llamar al orden ahora al principal grupo de la oposición, ha suspendido el pleno cuando los diputados de Ciudadanos no cesaran de gritar "delincuente, delincuente".

"Es un atropello y una vulneración de derechos", ha criticado Roldán a Torrent tras el receso. "Llegaremos al Tribunal Constitucional por haber vulnerado nuestros derechos, no vamos a consentir que nos silencien y nos callen", ha afirmado la diputada naranja. "Si se piensan que nos van a silenciar es que ni nos conocen y están muy equivocados", ha remachado.

Tras reanudarse el pleno, Torrent ha dado el turno de palabra a Roldán, pero con la advertencia de quitarle la palabra si tenía que volver a ser llamada al orden. En su turno, la diputada ha pedido a Torrent que "deje de intentar silenciar a la oposición cada vez que aquí se dice algo que no le gusta", al tiempo que ha pedido a Torra que se marche por "dignidad".

ERC, a JxCat: "No somos el rival"

Con el desplante de ERC a la declaración de Torra y visiblemente molesto, Sergi Sabrià trataba de apaciguar los ánimos a los diputados de JxCat. "Esto es una causa general contra el independentismo", ha dicho el presidente de ERC en el Parlament. "Esto es una operación para liquidar al Parlament y al presidente de la Generalitat", ha apuntado. "Estamos ante una nueva arbitrariedad, pero no podemos entregar el Parlament", ha advertido el líder de los republicanos catalanes en una clara muestra de la lucha por el poder en el bloque separatista.

"No podemos -continuaba Sabrià- poner en riesgo las instituciones si se apuesta por una desobediencia estéril". "¿Qué futuro nos queda en esta legislatura si no podemos aprobar los Presupuestos?", se ha preguntado, al tiempo que ha señalado que no está en sus planes bloquear la ley de los Presupuestos, mientras que considera que hay que conseguir la independencia con "inteligencia". "No somos su rival, somos su aliado", ha indicado a JxCat. "Estamos ante una decisión crucial: acabar la legislatura con una nueva desobediencia simbólica o plantar cara al Estado blindando el Parlament. O el colapso de las instituciones o la lucha por los derechos del presidente y protección del Parlament", ha advertido Sabrià.

ERC ha ofrecido a JxCat que Torra pueda votar, aunque no contabilice su voto, hasta que el Supremo dicte una sentencia firme. Fuentes republicanas han explicado que de esta manera se escenificaría que Torra sigue votando en el Parlament y, en caso de que el Supremo revoque su inhabilitación, se contabilizarían estos votos de manera retroactiva. Una forma simbólica de mantener alejada la amenaza de una impugnación de las votaciones, así como una querella por desobediencia a los miembros de la Mesa del Parlament.