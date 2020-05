JxCat lleva su enfrentamiento con ERC al Congreso y vota no a las medidas de reactivación de la Justicia apoyadas por los republicanos

La cada vez más abierta lucha entre JxCat y ERC se ha trasladado este miércoles al Congreso de los Diputados, en una jornada en la que los votos de los republicanos han permitido al Gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante dos nuevos decretos relacionados con la crisis provocada en España por el COVID-19. En concreto, se han aprobado nuevas medidas económicas y otras relacionadas con la vuelta a la normalidad de la Justicia tras el parón sufrido por el estado de alarma. En ambos casos, los republicanos liderados por Gabriel Rufián han votado a favor de las propuestas del PSOE y Unidas Podemos. Algo que no han hecho los miembros de JxCat y que tiene especial relevancia en el caso del decreto de justicia.

La cartera de Justicia está gestionada en Cataluña por la consejera de ERC Esther Capella y, a cambio de sus votos, los republicanos han logrado arrancar algunos compromisos al Gobierno de Sánchez con respecto a esta competencia en Cataluña. Sorprendentemente, los diputados de JxCat han votado en contra del decreto. Una muestra más de la ruptura total entre los aún socios de gobierno en la Generalitat y que llevan batallando desde finales de enero, cuando el Parlament dio el visto bueno a la inhabilitación del posconvergenteQuim Torra como diputado, pero permitiendo que siga al frente de la Generalitat a la espera de la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el caso de los lazos amarillos.

A pesar de todo, el decreto ha salido adelante con el apoyo de una ERC que vuelve a acercarse al PSOE y Unidas Podemos tras su rechazo a prorrogar el estado de alarma la semana pasada. Este acercamiento vuelve a ser interpretado desde los sectores independentistas más radicales como una muestra de que los republicanos no tienen ningún interés en la independencia y que están más por el autonomismo y por un posible pacto de gobierno en Cataluña que tenga también como protagonistas al PSC y a los comunes de Ada Colau.

Sr. @ramoncotarelo :Debería usted y los que tienen un buen protagonismo, desnudar bien las miserias de @Esquerra_ERC, porque de lo contrario, se está viendo muy a las claras que quieren nuevas elecciones para hacer un tripartito autonomista total de :ERC - PSC - COMUNS!!! — Jonathan dos (@jvlpart2) May 13, 2020

🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ I els presos polítics, que els bombim 😡😡😡VERGONYA ER!!! 😡😡El govern espanyol salva el decret de Justícia gràcies a ERC via @elnacionalcathttps://t.co/DsiqnFKpRw — Marga X La República (@MargaXrepublica) May 13, 2020

Investigar la gestión republicana

Por otro lado, la ruptura entre JxCat y ERC se ha podido comprobar también este miércoles en el Parlament, donde el portavoz de los posconvergentes, Eduard Pujol, ha anunciado que su grupo votará a favor de que una comisión investigue la gestión desarrollada por ERC sobre las residencias de ancianos durante la crisis del COVID-19. Pujol ha asegurado que la postura de JxCat se ha tomado "sin ánimo de polémica" y se ha mostrado convencido de que ERC aceptará esta comisión "porque toca analizar, evaluar, explicar, escuchar y tomar el pulso de la situación que hay".

Por si no fuera suficiente, líderes de JxCat como Elsa Artadi (concejal en Barcelona), Meritxell Budó (portavoz del Govern) y Jordi Puigneró (consejero de Políticas Digitales) han dejado claro, como ya hiciera el domingo Quim Torra, que el presidente no piensa convocar elecciones autonómicas en breve, tal y como se comprometió a hacer una vez que se aprobaran los presupuestos de la Generalitat. El líder de ERC Oriol Junqueras reclamó hace escasos días esta convocatoria y diferentes miembros de ERC se han manifestado en la misma línea. Sin embargo, la crisis del COVID-19 está siendo utilizada como excusa por JxCat para no convocar los comicios.

Y no se puede perder de vista que ERC está al frente ahora mismo de las áreas más afectadas por el virus: Sanidad, Asuntos Sociales y Trabajo. Tres consejerías que, gestionadas por los republicanos Alba Vergés y Chakir el Homrani, están en el punto de mira. Será muy difícil para ERC hacer campaña con los resultados de la gestión de la crisis del COVID-19 y en JxCat parecen tener claro que, por el contrario, será fácil atacar a sus ya claramente adversarios por la misma cuestión.