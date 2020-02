JxCat, ERC, Ciudadanos y PSC dan luz verde a los presupuestos del Parlament

Los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, Ciudadanos y PSC han logrado un acuerdo este martes para sacar adelante los presupuestos del Parlament presidido por el republicano Roger Torrent y que alcanzan los 65 millones de euros para este año. El pleno de la cámara rechazó el anterior proyecto de presupuestos a finales de enero. Ningún diputado votó a favor de los mismos.

En Comú-Podem, PP y la CUP votaron en contra, mientras que Ciudadanos, PSC y ERC se abstuvieron. Los diputados de JxCat no votaron en protesta por la inhabilitación de Quim Torra. Ha sido la primera vez en democracia que el Parlament ha rechazado su proyecto presupuestario, que había sido tramitado en una mesa ampliada por JxCat, PP y Ciudadanos. Desde el principio, contó con el rechazo de los comunes, debido a que contempla una subida de sueldo para los diputados y el personal de la cámara de un 1,7%.

Francofonía

Con el nuevo acuerdo, se mantiene la subida salarial y, además, se reserva una partida de 50.000 euros que seguramente servirá para financiar los actos de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, según informa Europa Press. Este evento una reivindicación del PSC que no fue incluida en el anterior proyecto, a pesar de que ya se había anunciado.

La aprobación de estas cuentas es importante no solo para el funcionamiento de la cámara sino también para dar luz verde a los presupuestos de la Generalitat. Y es que existen diversas interpretaciones jurídicas sobre lo que podría suceder si no llegaran a aprobarse los presupuestos de la cámara. Unas consideran que, sin estas cuentas, es imposible aprobar las de la Generalitat, mientras que, por el contrario, otras consideran que no tiene por qué significar un obstáculo para las cuentas autonómicas.