JxCat rectifica y acepta que Barcelona dé el pésame a todas las víctimas del temporal Gloria

El Grupo Municipal de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona ha aparcado, al menos por una vez, su supremacismo y ha corregido su propuesta de declaración institucional sobre la borrasca Gloria para que dé el pésame a las víctimas de toda España y no solo a las de lo que el separatismo llama Països Catalans. La rectificación, que es consecuencia de una enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos para que “el texto no fuera discriminatorio con el conjunto de las víctimas”, permitirá que la declaración sea ratificada unánimemente por el plenario barcelonés.

El nuevo documento, que, igual que la primera versión, va firmado por el concejal de JxCat, Jordí Martí, es bastante ambiguo a la hora reconocer la nacionalidad de las víctimas y simplemente habla de los daños personales, ambientales y personales que el temporal está causando “en todo el territorio”, omitiendo el uso de los términos nacional, España o Estado Español. Pero al menos, no circunscribe la muestra de dolor por los muertos, los desaparecidos y los múltiples destrozos únicamente a los registrados en las autonomías de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares como su predecesor.

De esta forma -y gracias a la inclusión de la enmienda de Cs- la declaración institucional recoge que el pleno de Barcelona “expresa su pésame por (todas) las personas que han perdido la vida como consecuencia de la borrasca Gloria y trasmite su apoyo a sus familias y amigos”. El documento institucional también hace extensible su “solidaridad” al conjunto de “personas afectadas y damnificadas por los efectos del paso de la borrasca”, a los ayuntamientos afectados y el resto de “instituciones del país”.

Lamento especial por las afectaciones en el Delta del Ebro

La declaración lamenta “especialmente” las afectaciones sufridas por el Delta del Ebro y, de forma genérica, por las actividades económicas de las diferentes comarques afectadas, sin precisar si se refiere al conjunto de comarcas españolas o catalanas. Por último, el documento insta al Gobierno del Estado, a la Generalitat de Catalunya y al resto de administraciones competentes a replantearse sus políticas con el fin de “recuperar el equilibrio territorial” y redefinir “el impacto de las actividades humanas”.

Con estas enmiendas, el pleno barcelonés proclamará de forma unánime que “es imprescindible que se asuman los postulados de la Declaración de emergencia climática” e instará al Gobierno a declarar “zona gravemente afectada por emergencia de protección civil a todo el territorio (nacional) afectado por la borrasca Gloria”. También pedirá “la implicación y la coordinación” de todas las administraciones del Estado para luchar contra “los efectos de la crisis climática” de forma que se vaya más allá de la reposición de las infraestructuras, edificaciones, parajes o actividades dañados por la extremada violencia del último temporal.