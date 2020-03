Justicia tiene ya sobre la mesa la petición de indulto para los independentistas condenados por el 1-O

El Ministerio de Justicia tiene desde finales del pasado mes de diciembre sobre la mesa la petición de indulto para los líderes independentistascondenados a prisión por el referéndum ilegal del 1-O. Su autor es el penalista barcelonés Francesc Jufresa, quien deja claro en su conversación con El Liberal que no es independentista y que, aunque conoce a algunos de los condenados y es "amigo" de los abogados que les representan, ha formulado la petición por "una cuestión de conciencia".

Jufresa, con más de 40 años de experiencia como penalista, considera que las condenas a prisión que, entre otros, cumplen ahora mismo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell o Dolors Bassa, son "una monstruosidad". Sobre todo, añade, porque quienes están cumpliendo las penas son los "únicos" que se presentaron ante la Justicia para defender sus acciones, "y no los que se fugaron".

En opinión de este abogado que, en su día, tuvo "relación con el PSC", pero que hace años que no mantiene ningún tipo de actividad política, "la inmensa mayoría" de los catalanes piensa "que es una prisión injusta". Pero insiste en que su decisión de solicitar el indulto "no tiene nada que ver ni con el PSC ni con nadie". "Mi conciencia me lo dicta", abunda, "y, además, la vía del indulto es una de las más eficaces para situaciones como esta".

Indultos a pesar del coronavirus

Jufresa entiende que la orden ministerial que, en plena crisis del coronavirus, mantiene abierta la presentación y tramitación de solicitudes de indulto haya generado polémica. Pero, a la vez, tiene claro que, si el Ministerio de Justicia ha tomado esta decisión, "será por algo". Y es que, recuerda, "el indulto objetivamente más importante" que pueda tener el ministerio sobre la mesa en estos momentos es el que corresponde a los líderes independentistas. "Para el preso que lo pide, el suyo es el más importante, evidentemente, pero este tiene trascendencia histórica, social y política", explica. Por ello, quiere creer que la decisión de mantener abierta esta tramitación "es por esto".

Jufresa cuestiona la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos dado que algunos de los condenados eran diputados en el Parlament.

La petición de indulto en sí se basa en seis puntos. En el primero de ellos, Jufresa cuestiona la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos, dado que algunos de los condenados eran diputados del Parlament y debían haber sido juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Ha provocado", apunta el penalista, "que se pierda el derecho a la doble instancia procesal". A esto añade que la causa "se ha desmembrado" entre el Supremo y otras instancias como la Audiencia Nacional. Algo que tendrá como resultado "sentencias contradictorias sobre los mismos hechos, con vulneración del derecho a un procedimiento con todas las garantías de tutela constitucional".

En el segundo punto, Jufresa subraya que "la sentencia respecto de la que se interesa el indulto ha descartado la concurrencia de causas de recusación en los magistrados llamados al enjuiciamiento de los hechos, que incluían incluso dudas sobre la imparcialidad del magistrado presidente de la sala [Manuel Marchena], derivadas de determinados sucesos en el Senado".

Tramitación de la euroorden

El penalista también pone de relieve la "infracción" de la "normativa comunitaria" cometida por el juez Pablo Llarena en la tramitación de la euroorden contra el ex presidente Carles Puigdemont. En este sentido recuerda que el tribunal alemán de Scheleswig-Holstein accedió a entregar a Puigdemont a España siempre y cuando fuera juzgado únicamente por un delito de malversación, y no por los de rebelión y sedición. "Es obvio que, caso de haberse aceptado la entrega [...] la decisión hubiera afectado a todos los acusados" en el juicio del referéndum ilegal del 1-O. Y a esto se añade que "la renuncia a una euroorden cursada ya no está prevista en la normativa comunitaria".

El penalista cree que, en lo que a la sedición se refiere, debería haberse aplicado un "subtipo atenuado".

En lo que a la acusación de sedición en sí se refiere, el penalista se pregunta cómo en la condena no se ha aplicado "un subtipo atenuado". Algo que, en su opinión, debería haberse hecho en tanto en cuanto la propia sentencia reconoce que la declaración unilateral de independencia pronunciada por Puigdemont el 27 de octubre de 2017 fue, además de "simbólica e ineficaz", "el desenlace de un proceso de tramitación legislativa".

Jufresa recuerda también en su petición de indulto que los condenados estuvieron dos años en prisión preventiva, lo que les llevó a tener que preparar su defensa desde la cárcel. Además, no pudieron cumplir "trámites esenciales para desarrollar sus funciones políticas y representativas", tal y como "ha puesto de manifiesto la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" el pasado mes de diciembre.

En el último punto de su petición de indulto, Francesc Jufresa señala que "la sentencia plantea graves problemas no resueltos de imparcialidad en la instrucción, imparcialidad del tribunal y, sobre todo, una grave afectación del principio de proporcionalidad de la pena en los términos constitucionales".