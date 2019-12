La Junta Electoral Provincial desestima las peticiones de inhabilitar a Torra que presentaron PP, Cs y Vox

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha desestimado, con un voto particular, las peticiones de inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentadas por PP, Cs y Vox

En la resolución, la Junta Electoral Provincial recuerda que la sentencia que condena al presidente Torra a un año y medio de inhabilitación para ejercer un cargo público no es firme, y que no se dan los supuestos para proceder a retirarle su credencial como diputado hasta que la causa judicial no haya concluido. La decisión puede recurrirse ante la JEP antes de acabar el 27 de diciembre.

Si el organimso hubiera aceptado las peticiones de los tres partidos, el presidente de la Generalitat se habría visto obligado a dejar su cargo. La sentencia del TSJC que condenó a Torra no es de ejecución inmediata al no ser firme.

En la resolución la JEP, señala que “no hay precedente” de que, “en un caso análogo”, el organismo aplicara el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El citado artículo señala las causas por las que son “inelegibles e incompatibles” los condenados “por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial”.

Alegaciones de Torra

La defensa del presidente catalán presentó este lunes un escrito de alegaciones ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a raíz de esta petición.

Torra argumentó ante la Junta que la petición del PP es un "intento de fraude de ley" por el que se prevé "privar" al Parlament y al TSJC de sus competencias, además de una "intromisión ilegal" en las funciones propias del Tribunal Supremo.