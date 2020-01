La Junta Electoral abocaría al adelanto electoral en Cataluña si inhabilita a Torra

La Junta Electoral Central (JEC) estudia este viernes si tramita el acta de eurodiputado de Oriol Junqueras, líder de ERC, y sobre la inhabilitación de Quim Torra, presidente de la Generalitat, que en caso afirmativo abocaría al adelanto electoral en Cataluña.

La JEC tendrá que estudiar las alegaciones del Parlament para desestimar los recursos presentados por PP, Vox y Ciudadanos antes de Navidad. Estas formaciones exigen la retirada de acta de diputado y la inmediata inhabilitación de Torra, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a 18 meses de inhabilitación por desobedecer a la JEC, quien había advertido hasta en tres ocasiones a Torra por romper la neutralidad en los periodos electorales y mantener la propaganda independentista en sedes oficiales.

Ciudadanos ha pedido a la JEC que sea el siguiente de la lista en ocupar el cargo, es decir, Jordi Solé sería el presidente de la Generalitat, mientras desde JxCat amenazan con el adelanto electoral en caso de una inhabilitación.

Populares y naranjas presentaron sus escritos ante la Junta Electoral de Barcelona, que decidió rechazarlos. Ambas formaciones recurrieron ante la JEC y piden la retirada del acta de diputado, condición indispensable para ser presidente de la Generalitat.

Los recursos de Cs y PP ponen en serios apuros a Torra

También han exigido que no se entregue el acta de eurodiputado a Oriol Junqueras, al haber sido condenado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el líder de ERC fue elegido en las elecciones europeas mientras se encontraba en prisión provisional y el Alto Tribunal le impidió recoger su acta y prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que Junqueras tenía derecho a su acta de eurodiputado, incluso en prisión preventiva, al haber sido elegido en las elecciones, ya que, a su juicio, no es necesario pasar ningún otro trámite para tener sus credenciales. Una fórmula que ha permitido a Carles Puigdemont y Toni Comín entrar de nuevo en el europarlamento.

Para los dos partidos constitucionalistas, Junqueras no tendría derecho a ser eurodiputado al haber sido condenado en sentencia firme, motivo por el que no puede ocupar ningún cargo público.

Aún tomando una decisión este viernes, la JEC no está obligada, según señalan fuentes jurídicas, a comunicarla para no interferir en la investidura de Pedro Sánchez, cuyo debate se inicia este sábado y culminará el martes en segunda vuelta al no tener la mayoría de los 176 diputados en la primera votación. Desde la JEC no han confirmado ni desmentido a El Liberal este extremo.