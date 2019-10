Junqueras desde prisión: "La sentencia no es justicia, es venganza"

"Enfadado e indignado". Así se ha mostrado el líder del 1-O y ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, en una conversación telefónica recogida por TV3. Junqueras ha asegurado que la sentencia que le condena a 13 años de prisión y los mismos de inhabilitación total "no es justicia, es una venganza". No obstante, ha asegurado que nada "hará que dejemos de ser independentistas y republicanos".

Junqueras ha dicho que quiere "vivir en un Estado democrático en el que votar no sea delito" y ha indicado que la sentencia es "un castigo" que tiene como finalidad "acabar con con el independentismo". Pero, ha concluido, "se condenan ellos mismos porque la independencia, tardemos más o menos, es inevitable".

Más conciliador se ha mostrado en su cuenta de Twitter, gestionada por su equipo de comunicación. "Iniciamos un camino histórico", ha dicho. Un camino que reciben con "humildad, firmeza, coraje y valor".

Amb humilitat, fermesa, coratge i valor, iniciem un camí històric! Guanyem la llibertat! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) January 10, 2016

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha asegurado en su cuenta de Twitter, tras conocer la sentencia, que le condena a nueve años de prisión y a los mismos de inhabilitación absoluta, que lo volverán a hacer. Una frase que Cuixart ha convertido en lema en los últimos meses. El líder de Òmnium ha reclamado también "amnistía, democracia y autodeterminación".

Missatge des de la presó:La resposta a la sentència, reincidència #HoTornaremAFer Amnistia, Democràcia i Autodeterminació. — Jordi Cuixart (@jcuixart) October 14, 2019

Por su parte, el presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi Sánchez, condenado a nueve años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta, ha recurrido también a Twitter para responder a la sentencia. Lo ha hecho con asegurando que la condena "no acabará" con su "optimismo". Y ha animado a los independentistas a salir a la calle a manifestarse "sin miedo".

9 anys de presó no acabaran amb el meu optimisme. Catalunya serà independent si persistim. Manifestem-nos sense por, avancem decidits des de la noviolència cap a la llibertat. Gràcies per no defallir. Guanyarem! pic.twitter.com/yioaW9Lnlq — Jordi Sànchez (@jordialapreso) October 14, 2019

Raül Romeva, ex conselller de Asuntos Exteriores, condenado a 12 años de cárcel e inhabilitación total, ha indicado también en Twitter, que la condenada, unida a "la firmeza de la ciudadanía", les servirá para mantener "esta lucha por los derechos políticos". "Ninguna sentencia", ha añadido, "cambiará las aspiraciones políticas de millones de ciudadanos".

Missatge del Raül: pic.twitter.com/BxrA55Ifj6 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) October 14, 2019

La ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también ha utilizado Twitter para dar a conocer su opinión sobre la sentencia que la condena a 11,5 años de prisión e inhabilitación total. Su gabinete de comunicación ha tuiteado al respecto: "la injusticia se ha consumado". "Hoy la democracia vive un día oscuro", han añadido, "pero, ni en momentos así, nos ha de vencer el derrotismo".

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 14, 2019

Josep Rull, conseller de Territorio en el momento en el que se produjeron los hechos por los que ha sido condenado a 10 años y seis meses de prisión e inhabilitación total, ha asegurado desde sus redes sociales que la condena obedece a un juicio de sus ideas y no de los hechos. Rull ha indicado también que se trata de una condena a "los 2,5 millones de catalanes que votaron el 1-O".

Si haguessin jutjat els fets, ens haurien absolt. Com que han jutjat les idees, ens han condemnat. Condemnant-nos han condemnat als 2’5M de catalans que van votar l’#1O en un dels exercicis més extraordinaris de democràcia que ha viscut Europa el SXXI.“Ens mantindrem ... poble” pic.twitter.com/103BoD9PGa — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) October 14, 2019

En su perfil de Twitter, el ex portavoz y conseller de Presidencia, Jordi Turull, que deberá cumplir una condena de 12 años de prisión, con la consiguiente inhabilitación absoluta, se ha limitado a tuitear un "Viva Cataluña libre", tras conocer el contenido de la sentencia.

VISCA CATALUNYA LLIURE! — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) October 14, 2019

El ex conseller de Interior y ahora presidente del grupo municipal de JxCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, también ha utilizado Twitter para dar a conocer su opinión sobre la sentencia que le condena a 10 años y seis meses de prisión por sedición. Forn se ha limitado a agradecer los apoyos recibidos.