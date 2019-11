Josep Lago, el joven que frenó al separatismo en la Universidad, se despide de la política

Josep Lago se ha convertido en un referente entre los universitarios catalanes por su oposición al independentismo, tanto contra el acoso como contra los rectores que han dado privilegios a los separatistas para hacer de los campus centros de hostigamiento.

Para él, la asociación juvenil constitucionalista es "garra, rapidez, fortaleza, valentía, tenacidad y lucidez", y ha advertido a los suyos: "Os querrán sobornar una y otra vez. Lo harán. Estamos en política". Por ello ha pedido no caer en esta tentación y mantenerse al margen del canto de sirenas y seguiremos siendo útiles para España".

Tras cinco años en primera línea política, Lago ha impulsado S'Ha Acabat! desde su inicio, primero como presidente, después como portavoz, y por último coordinador. Este sábado ha anunciado su adiós de la política debido a la responsabilidad laboral. "No querría que se entendiera mi marcha como una señal de derrota ni que provocara desánimo", ha afirmado en una carta leída en la asamblea de S'Ha Acabat, a la que no ha podido asistir "por motivos personales".

Pese a dejar la política, Lago ha mandado un mensaje a los suyos. "No bajo los brazos ni agacho la cabeza, quien me conoce sabe que soy peleón y que nunca daría a los separatistas este placer. Simplemente, por motivos laborales, no es posible compatibilizar las exigencias que impone una Junta Directiva de una asociación tan relevante en estos momentos como la nuestra".

Del salón de la casa a las aulas

A su juicio, S'Ha Acabat es un "proyecto sin precedentes en Cataluña", que nació con unos pocos universitarios y que poco a poco ha aglutinado cada vez a más personas. El inicio del mismo se hizo el 24 de septiembre de 2018 y ahora es la "casa y faro de todos los jóvenes constitucionalistas".

Las primeras reuniones fueron en "el salón de su casa" si eran de la Junta Directiva, "sufríamos para pagar cualquier cosa", ha apostillado. Ahora, "no nos falta de nada para trabajar de la forma más cómoda posible", situando estas siglas en lo más alto de la política asociativa.

También ha explicado que se ha llevado "palos de todos los colores", pero se muestra orgulloso de que nadie le haya callado y nadie le haya hecho retroceder. "Nunca hemos pedido permiso a nadie. Esta es la libertad que muchos nos han querido arrebatar y que nosotros hemos defendido con coraje y practicado orgullosamente", ha escrito. Así, a quienes se quedan en la asociación ha pedido que no sean "comodones". "No somos fáciles para el separatismo, somos valientes, no cedemos a los chantajes, no negociamos con nuestros derechos, no cedemos ni un solo milímetro y no complacemos a nadie por pura voluntad egoísta de ser complacido", ha considerado.