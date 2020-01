Josep Bou, condenado por un delito de agresión por "agarrar del cuello" a un hombre

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha sido condenado a pagar una multa de 186 euros por "coger del cuello y tratar de apartar" a un hombre durante una procesión religiosa durante las fiestas de la Mercè de 2019. El denunciante había protestado por el himno de la banda de música ante la catedral de la capital catalana.

El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha condenado a Bou por un "delito leve de maltrato físico", según la sentencia, adelanta este martes por El Mundo, y a la que ha tenido acceso El Liberal, al probar el concejal del PP fue el responsable de la agresión. Bou formaba parte de la comitiva de la procesión que iba a entrar en la catedral durante la festividad de La Mercé, y la víctima había considerado que la música era "inadecuadamente marcial", profiriendo el grito: "Solo le falta la cabra" y "con ese ritmo no pueden entrar en la catedral".

Bou se giró e intentó expulsar al hombre

"Se giró molesto", reza la sentencia en referencia a Bou al considerar que el denunciante "interrumpía el paso de la procesión". El presidente del PPC en el Ayuntamiento pidió que se marchara, pero el denunciante se negó e insistió en que se "sacara la cabra". Bou "cogió con una mano del cuello" al hombre y "trató de apartarlo", señala la sentencia, sin conseguir su objetivo, mientras los agentes de la Guardia Urbana pedían al concejal que entrara en la catedral.

"No queda suficientemente acreditado que se haya producido una lesión propiamente dicha, como resultado de la agresión consistente en agarrar del cuello al denunciante", ha señalado la sentencia. En el parte medico de asistencia inicial solo se refleja "contusión en el cuello" que aclara el informe forense "refiere que por compresión". Pero no se refleja un concreto menoscabo físico, enrojecimiento, erosión o similar. De hecho, se le recetó analgésicos, si así procedía. "De ahí que decaiga el alegato de la defensa sobre posible autolesión, ya que no se exterioriza un menoscabo físico a simple vista", señala el escrito.