Jordi Turull sale de prisión para trabajar en un despacho de abogados de Terrassa

Jordi Turull es el último de los políticos independentistas presos que se ha beneficiado de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Podrá salir de prisión de lunes a viernes durante 12 horas al día para trabajar en el despacho de abogados Badia de Terrassa.

A las 8.00 horas, el exconsejero de la Generalitat ha salido de la cárcel de Lledoners para dirigirse a su nuevo puesto de trabajo. A las afueras de los muros le esperaban su mujer y su hija, que le han recogido.

"Hoy, después de tantos días entre rejas de tantas cárceles, empiezo a salir a trabajar", ha publicado en su perfil de la red social Twitter, aunque afirma que "ni por asomo" es "libertad".

