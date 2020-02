Interior no sacará a los manifestantes independentistas de la Meridiana

El consejero de Interior, Miquel Buch, ha asegurado este jueves que los Mossos no actuarán contra los manifestantes independentistas que llevan 130 días cortando la avenida Meridiana de Barcelona. Una decisión que, según Buch, "se ajusta a la ley".

Las concentraciones comenzaron tras la publicación de la sentencia contra los líderes independentistas del referéndum ilegal del 1-O el pasado mes de octubre. Desde entonces, los manifestantes no han fallado ni un día, dándose cita a las 19.30 horas y cortando esta estratégica avenida hasta las 22.00 horas. Han quemado banderas de España, bailado sardanas ycelebrado conciertos, asambleas, cenas y otro tipo de eventos lúdicos, a pesar de las molestias generadas para el tráfico por esta situación. Molestias que Buch no tiene en cuenta, pues ha asegurado, en una entrevista en Rac1, que "el derecho de reunión y manifestación son fundamentales". "Si no hay riesgo para las personas y bienes", ha añadido, "no podemos poner ninguna objeción".

A lo largo de cuatro meses, se han registrado algunos incidentes, sobre todo con conductores que han visto cómo se les impedía avanzar. Pero el más sonado tuvo lugar el pasado sábado, cuando algunos manifestantes increparon e intentaron agredir al periodista Xavier Rius, director del digital e-Noticies. Rius había acudido a la concentración con la intención de grabar un vídeo y fue increpado y zarandeado por algunos separatistas, ante la total pasividad de los Mossos. Por este motivo, el periodista ha presentado una querella contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona por la agresión en sí, por la pasividad de los Mossos y por no haber tomado medidas en todo este tiempo para acabar con la situación.

Lo cierto es que los manifestantes, que no suelen llegar a 200, cuentan con la autorización de la Consejería de Interior. La petición fue formulada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y, según informa El Independiente, el consejero de Interior le dio el visto bueno hasta el próximo día 28 de febrero.