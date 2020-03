Inés Arrimadas arrasa y será la nueva presidente de Ciudadanos

No ha habido sorpresas. Inés Arrimadas será la nueva presidente de Ciudadanos. Como era de esperar, la candidata oficialista y portavoz de la formación naranja en el Congreso de los Diputados se ha impuesto en los comicios a sus dos contrincantes: al líder del sector crítico del partido, el videpresidente de la Junta de Castilla y Leon, Francisco Igea (Ciudadanos Eres Tú) y al independiente Joaquín Aparici (Centra2). La que fuera líder de la oposición en Cataluña se ha impuesto de forma clara, concentrando casi tres cuartas partes de los sufragios emitidos.

Arrimadas -que concurría a las elecciones para renovar el comité ejecutivo del partido bajo la candidatura de Unidos y Adelante- ha obtenido 9.481 votos de los 12.328 votos emitidos por la militancia (76,91%). En el bando de los derrotados, Igea ha recibido el respaldo de 2.752 afiliados (22,32%) mientras que Aparici solo ha convencido a 94 afiliados (el 0,74% del censo total). En total ha votado han votado 12.098 de los 22.234 afiliados a Cs, lo que supone una modesta participación del 54,41% de la militancia.

La victoria de Arrimadas supone que el partido seguirá las políticas de su antecesor en el cargo, Albert Rivera, ya que la mayoría de los miembros de la ejecutiva de la nueva presidente de la formación naranja, ya compartieron la dirección del partido durante la etapa de Rivera, motivo por el que su candidatura había sido tachada de continuista.

Resultado crítico más bajo del esperado

El gran derrotado de la noche es Igea, que no ha conseguido que calaran en la militancia sus postulados de mayor democracia interna y de cambio de modelo organizativo, de uno centralista a uno que confería mayor poder a los militantes, con la creación de ejecutivas territoriales, lo que Arrimadas comparaba con las “baronías” del PSOE. Antes de las elecciones, desde la candidatura de Francisco Igea daban por bueno obtener un 30% de los votos, pero se han quedado lejos de esa cifra, exactamente a 8 puntos porcentuales.

Esta por ver ahora cómo reaccionan los militantes descontentos con las últimas decisiones del partido al haber ganado una ejecutiva continuísta y si hay una desbandada general y un sangrante aumento de las bajas de los militantes, como han vaticinado varios analistas.

Lo que si está claro es que Igea seguirá. Durante la campaña electoral previa a las primarias ya aseguro que no abandonaría el partido aunque perdiera.Tras conocer el escrutinio, el líder del sector crítico ha corroborado su posicionamiento y ha vuelto a defender que "no debemos abandonar. Debemos arrimar el hombro y pensar en los españoles que necesitan un partido que no crea en las trincheras".

La victoria allana el pacto con el PP en Cataluña

Solo queda por ver cómo se desarrolla la V Asamblea General del partido, prevista para el próximo fin de semana y qué decisiones acaba tomando la formación naranja para frenar la caída de votos que le vaticinan las encuestas. Aunque todo hace pensar que se impondrán las tesis de Arrimadas y su propuesta de Estatutos y de estrategia, lo que abre las puertas a un pacto electoral con el PP en Cataluña.

Uno de los primeros en felicitar a la ganadora ha sido el eurodiputado de Cs, Luis Garicano, uno de los pesos pesados del partido que se ha mantenido neutral durante la contienda entre Igea y Arrimdas (no quiso entrar en ninguna de las dos listas) aunque algo más cerca de la ganadora. Garicano se ha mostrado convencido de que Arrimadas ""liderará un proyecto de centro liberal progresista que, unido y mirando hacia adelante, volverá a ilusionar a los españoles".