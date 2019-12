Ildefonso García-Serena: “La emigración de África a Europa es una catástrofe de proporciones bíblicas”

El Hijo del Doctor nos relata, de forma, apasionada, ágil y de fácil lectura, una historia profundamente humana de seres atrapados en tiempos convulsos, que narra las emociones que inspira el desarraigo. El libro hace un repaso lúcido de la historia de España desde finales del siglo XIX hasta el final del siglo XX, de la II República, de la Guerra Civil, de la II Guerra Mundial, del franquismo, de la Transición y la consolidación democrática. Es también un retrato de la Argentina de Perón y Evita. Es un libro muy oportuno en los tiempos actuales ,también convulsos, en que renacen fanatismos de diverso color y en el que corremos el peligro de relegar al olvido los valores que impregnan la obra: la lealtad , la amistad, el amor, el esfuerzo, el individuo por encima de otras consideraciones.

Ildefonso García-Serena nació en el exilio republicano español, en Buenos Aires, en 1949. Descendiente de boticarios, comerciantes y agricultores aragoneses, regresa a España con su familia y pasa su infancia y adolescencia en Barbastro y Zaragoza. Es licenciado en Ciencias de la Información,apasionado de la Historia, y a lo largo de treinta años ha desarrollado una intensa carrera publicitaria internacional en Barcelona.

El hijo del doctor, editado por Vegueta Ediciones, el segundo libro del autor después de Elogio de la Chireta su primera obra.

¿Cómo definiría su libro?

Una historia de la emigración y el exilio en los últimos 120 años. Contada desde el punto de vista de los que sufren esa circunstancia y no desde la visión de los historiadores.

En mi opinión otro de los asuntos centrales es la búsqueda por parte del hijo del doctor de la propia identidad. Un intento de responder a la pregunta filosófica ¿Quién soy?

Probablemente, no obstante, este asunto no lo he pensado como tal. No está planificado. Pero es posible que esta novela sea también un ajuste de cuentas, en le sentido más blando de la palabra, con el pasado. Un intento de explicar donde estamos y porque estamos.

¿Esta novela tiene una parte autobiográfica?

Yo no diría q es una novela autobiográfica, lo es en la medida que lo decía Borges que “todas las novelas son una autobiografía”. Pero es casi inevitable que cuando un autor se mete en una historia de familia como esta y en la que además ha conocido a los personajes intente rescatar una parte de realidad.

Su libro relata la historia de una saga, con una reivindicación de la familia, una institución que ahora no está muy de moda..

Por supuesto, es una reivindicación, no solamente de la familia, sino más sustancialmente del amor, la lealtad y la fidelidad, también hacia los amigos. Éstos están constantemente pegados a los protagonistas y prácticamente son sus alter egos en cada generación.

Me ha llamado la atención el personaje del doctor, es una persona claramente comprometida con el bando republicano, pero mantiene posiciones de cierto distanciamiento y hace una crítica a las actitudes fanáticas.

Es así, y creo que lo dice claramente en varias ocasiones. Él no comprende o no acepta la furia republicana cuando se manifiesta en toda su fuerza. Define esa furia como atrocidades inhumanas y por tanto está en contra. Es un médico que ha nacido y ha luchado para ser lo que es, una persona que cura, entonces no comprende cosas tan gratuitas y tan crueles. No obstante, como autor comprendo desde una perspectiva sociológica, psicológica e histórica porque se producían esos hechos. No aceptarlos, perdonarlos ni justificarlos, pero sí entenderlos

La barbarie que se produce en la Guerra Civil,en los dos bandos, es perfectamente explicable des del punto de vista de la psicología. Pero el doctor es un hombre que está ahí arrastrado por el viento de la historia, es un hombre de su generación, republicano sincero, que ahora llamaríamos moderado, y se espanta ante tanta sangre.

Otro elemento destacable es su defensa apasionada del individuo por encima de las ideologías. En la república, en el exilio , en la transición ¿Le da prioridad a la persona por encima de su ideología, de su bando?

Sí, pero eso responde a la psique de los personajes, es decir, estos no están politizados por elección y no sé si tienen ideología. Yo creo que son humanos, y no pienso que el ser bondadoso se le pueda llamar ideología, entonces no tiene sentido que discriminen en función de la chapa que exhiben en la solapa.

El doctor no es una persona que apueste por una ideología, él se encuentra en una situación en el año 1931, que es cuando se licencia en medicina, y tiene que empezar a ganarse la vida. Hay un movimiento español absolutamente irreversible y muy profundo de un republicanismo de izquierdas y casi todos los intelectuales de la época estaban en este lado. Al final esto acaba mal y es entonces cuando tiene que asumir su condición. Esta honestidad visceral y las lealtades a los amigos y a las raíces es lo que le salva. No le socorre el exilio o el dinero que van a ganar, sino su humanismo. Los personajes del libro son gente muy humilde que se ven arrastrados por el vendaval.

La novela empieza con una España en decadencia y termina con una España ilusionada ¿Si su libro no finalizara en 1999 continuaría teniendo la misma visión optimista de nuestro país?

Yo soy un optimista a pesar de todo. Creo que tenemos un país muy fuerte, porque tiene gente muy valiente. Al mismo tiempo reconozco que hay un grave quiebro en la historia respecto al comienzo de la transición. Hemos producido una brecha en los últimos 15 años y no en el sentido ascendente, sino que hemos bajado la pendiente matemática. Ahora estamos en una crisis política y social, pero la superaremos.

El libro echa una mirada a la historia de Argentina donde la situación es inversa. Parte de un país próspero que entra en la decadencia a partir de 1955 que es cuando el doctor se marcha de Buenos Aires ¿Cree que es un visionario?

No queda claro que el personaje sea un visionario, pero lo parece. Desde mi puto de vista creo que es un hombre afortunado y su suerte es marcharse de Argentina cuando el país estalla. O una de dos, el doctor o tiene mucha suerte o tiene visón. El autor se hace muchas conjeturas sobre cuál es la razón por la que regresa a España y hay una muy evidente que son las ganas de volver a las raíces.

¿Qué opina de las emigraciones actuales como fenómeno mundial?

Yo estoy convencido que una de las cosas que define la humanidad son las migraciones. Se podría escribir una historia de la humanidad describiendo los movimientos migratorios. La emigración es consustancial, estamos ante una nueva clase de exilio más dramático que los anteriores, donde el riesgo más evidente no es el desarraigo sino la muerte. Por lo tanto, es de un dramatismo, horror e injusticia extremo. La expatriación actual de África a Europa es una catástrofe de proporciones bíblicas y tenemos que hacer algo. Para mi los grandes retos de nuestro tiempo son el cambio climático y las migraciones y no podemos seguir mirando como pasa sin actuar.

Ahora En Cataluña y en otros lugares hay un resurgir fuerte de las identidades propias. En cambio, los personajes de su libro quieren a su tierra aragonesa, Barcelona, Argentina… ¿Se puede querer a muchas patrias hoy en día?

Hay que distinguir entre dos cosas distintas. Una cosa es el amor como tal a tu cultura, a tu gente, a tus tradiciones, a los olores, a los colores, … que es algo profundamente humano y entendible y que no excluye que te puedan gustar otros paisajes. Otra cosa distinta es el particularismo extremo que te hace despreciar al resto. Al que no es como tu, al que no es de tu pueblo y esto puede llegar a la xenofobia. El mundo esta lleno de fracturas subterráneas marcadas por los accidentes geográficos y culturales. De vez en cuando estas fracturas revientan y producen cataclismos.

Las mujeres ocupan un lugar destacado en su obra. ¿Cómo definiría los personajes femeninos de su novela?

Los personajes se mueven dentro de un forillo histórico en diferentes países y diferentes momentos. Pero hay un denominador que son las lealtades fuertes hacia las cosas que uno quiere. Creo que las mujeres de esta novela, en particular, son heroínas. Las condiciones de vida y la dureza de la historia les hacen actuar de manera épica, a pesar de ser gente muy normal. A las mujeres, para sobrevivir, les toca hacer el papel de heroínas .