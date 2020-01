Iceta apuesta por una reforma constitucional y estatutaria para resolver el problema de Cataluña

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, se ha mostrado partidario de una reforma constitucional y estatutaria para resolver el problema creado por el separatismo entre España y Cataluña. El objetivo debería ser avanzar en un autogobierno más sólido y una mejor financiación para Cataluña dentro de una España federal. En su opinión, hay que "empezar a hablar" de cuestiones como la financiación, la inversión del Estado en esta comunidad y la "participación de las instituciones catalanas en algunas infraestructuras", según ha explicado el socialista.

Estas son las cuestiones que, a juicio de Iceta, deberían empezar a tratarse en la mesa de negociaciónacordada entre PSOE y ERC y en la que deben participar el Gobierno central y la Generalitat. Una mesa que, sin embargo, no tendrá resultados inmediatos, tal y como ha advertido el secretario general del PSC en una entrevista con Europa Press. "Si alguien espera resultados muy trascendentes e importantísimos a muy corto plazo, probablemente se equivocará", ha augurado Miquel Iceta.

En su opinión, "lo normal" en una situación como la actual es intentar generar confianza entre los actores. Y, para ello, la mesa debe empezar por "asuntos en los que pueda haber acuerdo". Por ello, ha pedido a quienes vayan a participar en la misma que "acompasen sus ambiciones y las posibilidades reales".

Buena predisposición

Iceta cree que será posible alcanzar soluciones conjuntas entre el Gobierno y la Generalitat y ha destacado en este sentido la llamada que Pedro Sánchez hizo a Quim Torra en cuanto fue investido presidente. "Creo que las dos partes están mostrando una buena predisposición", ha dicho el secretario general del PSC en la misma entrevista. Y, aunque ha admitido que esta predisposición no garantiza el acuerdo, sí ha recordado que es "una condición necesaria para avanzar".

El líder de los socialistas catalanes, por otro lado, ha destacado el papel de ERC en la negociación con el PSOE. "De alguna manera, se ha jugado mucho en beneficio de una mesa que, por sí solo, no controla", ha explicado, "se han comprometido a cosas que no dependen solo de ellos". En cuanto a la postura de JxCat sobre esta mesa, Iceta ha recordado que no se opone a la misma, aunque no comparten el acuerdo entre PSOE y ERC. "Es positivo y, pese al escepticismo, no ha habido una actitud hostil de bloqueo a la creación de esta mesa", ha asegurado.

Iceta, finalmente, no ha aclarado si el PSC participará como tal en la mesa de negociación porque es algo que tendrá que decidir el presidente Sánchez. Pero también ha apuntado que la presencia de los socialistas catalanes en la misma "puede favorecer determinadas cosas y puede ayudar". De cualquier manera, Iceta también ha dejado claro que el PSC tendrá un peso específico en el nuevo Ejecutivo a través de su secretario de Organización, Salvador Illa, que se hará cargo de la cartera de Sanidad.