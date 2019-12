Iceta se confunde y asegura que Sánchez sí llamó a Quim Torra

El líder del PSC, Miquel Iceta, se confunde. Ha asegurado que el presidente en funciones Pedro Sánchez sí llamó al president de la Generalitat, Quim Torra.

“Torra no encontraría agua en el mar, Sánchez lo llamó ayer jueves, y no ha servido de nada. Soy más optimista con la negociación en curso con ERC que con las llamadas", ha declarado el socialista en una entrevista en Catalunya Ràdio, este viernes.

🔴 @miqueliceta : "Torra no trobaria aigua al mar, Sánchez li va trucar ahir i no ha servit de res. Soc més optimista amb la negociació en curs amb ERC que amb les trucades" https://t.co/anhR1RCUfR

Ante esta afirmación el presidente de la Generalitat ha criticado al líder socialista en Twitter. “Lamento el tono y el engaño. El presidente Sánchez no me llamó este jueves, como tampoco descolgó el teléfono en un momento de máxima gravedad para el país. Es difícil pensar en hacer creíble una negociación que se basa en mentiras”.

Lamentable. El to i l’engany. El president Sánchez no va trucar-me ahir, com tampoc va despenjar el telèfon en un moment de máxima gravetat al país quan jo el trucava. És difícil pensar en fer creïble una negociació que es basa en mentides. https://t.co/oRRBaP8Qhr