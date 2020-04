Iceta: la Generalitat tiene mas competencias en salud de las que tenia"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha respondido así a la petición de Torra al Gobierno para "el retorno" de las competencias en salud al Govern: "No acabo de entender qué competencias. Tiene un poco más de las que tenía", ha afirmado.

En una entrevista en Ràdio 4 este lunes, Iceta ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene unas competencias "reforzadas, porque tiene el sector privado en sus manos", y ha negado que la centralización de compra de material sanitario no permitiese a las comunidades autónomas adquirir por su cuenta.

Ha apuntado que él habría hecho críticas "de manera mas constructiva", pero ha añadido que no es momento de buscar pegas, sino de sumar esfuerzos y señalar cuando hay una disfunción, para corregirla no para criticarla.

Presos independentistas

Preguntado por la advertencia del Tribunal Supremo (TS) de posibles consecuencias penales si se dejaba que los presos independentistas pasaran en casa el confinamiento por el coronavirus, Iceta ha dicho que no ha entendido este pronunciamiento y ha opinado que el TS debe pronunciarse "cuando haya decisiones que considere que no se respeten", pero no de manera preventiva.

Sobre el Gobierno de coalición, ha sostenido que "si sobrevive una crisis así, es muy probable que sobreviva 4 años", y ha asegurado que dentro del Ejecutivo y en el marco de la crisis del Covid-19 ha habido discusiones que trascienden las líneas de partido, no solo entre personas de Podemos o del PSOE.

Iceta ha llamado a hacer pactos para la reconstrucción socioeconómica tras la emergencia sanitaria, ha reconocido que será "muy difícil" alcanzarlos, y ha insistido en que sería bueno que los partidos políticos se pusieran de acuerdo.