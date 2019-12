Un juzgado de Huesca ordena la devolución "inmediata" a Aragón de 111 obras del Museo de Lleida

El Museo de Lleida tendrá que devolver de forma "inmediata" las 111 obras de arte que están en su posesión y que, desde hace años, reclaman varias parroquias de Aragón. Así lo ha ordenado el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastre (Huesca) en una sentencia que desestima todos los argumentos planteados en su defensa por el Obispado de Lleida y por el consorcio que gestiona el museo.

En el momento del juicio, el Obispado de Lleida ya anunció su intención de recurrir la sentencia si esta le era desfavorable. El obispo Salvador Giménez aseguró entonces que "es un recorrido que tendremos que ir determinando las partes actoras, tanto el que demanda como el demandante", según informa el digital Nació Digital.

El juicio se celebró hace siete meses en Barbastre, tras la reclamación de las obras presentada por la diócesis de Barbastre-Montsó. Una reclamación que se planteó tras la devolución de las obras de arte que permanecían en diferentes entidades de Cataluña pero que pertenecían al Real Monasterio de Santa María de Sijena, también en Aragón. En el caso de Sijena, el Consistorio de Villanueva de Sijena ha presentado recientemente un escrito de acusación penal contra los ex consejeros catalanes Santi Vila y Lluís Puig. Para Vila, reclama 11 meses de prisión, una multa de 162.000 euros y tres años de inhabilitación. En lo que a Puig se refiere, el ex consejero fugado de la Justicia española por el referéndum ilegal del 1-O, el Consistorio pide una multa de 66.000 euros y dos años de inhabilitación. El abogado del Ayuntamiento, Jorge Español, explicó a El Liberal que, con Vila, los jueces "no van a tener piedad".