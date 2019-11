Haibu desafía a Colau: "Vamos a abrir otra colmena ilegal en Barcelona"

Haibu, la empresa dedicada a edificar 'pisos colmena', ha redoblado su desafío contra Ada Colau. "Vamos a abrir otra colmena ilegal en Barcelona", ha afirmado la compañía.

"Por causas de emergencia social y debido a que los Ayuntamientos nos están bloqueando las licencias oficiales con tecnicismos, vamos abrir otra colmena ilegal en Barcelona con unos 45 residentes", quienes están informados de la situación, según han señalado fuentes de la empresa a El Liberal.cat. "Cuando nos tramiten las licencias solicitadas se trasladará a los residentes a las colmenas legales", han destacado. "Los inquilinos, además, están preparados en caso de una orden de desalojo", han considerado las mismas fuentes.

El fin de esta empresa es "reventar la burbuja del alquiler", según han indicado las mismas fuentes. Con las colmenas, habitáculos donde el residente tiene el espacio justo para dormir con un precio muy asequible, apenas 200 euros al mes, "el precio del alquiler tendería a bajar".

Desde hace unos días, Haibu ha llegado incluso a la descalificación para referirse a Colau y su mano derecha, Janet Sanz, a quienes tildan de "inútiles" por su "porquería de propuestas", como la de convertir contenedores en viviendas. La sociedad ha reclamado al Ayuntamiento toda la información pertinente sobre el estado de éstos, que según denuncian son de segunda mano. También han puesto en duda el control sanitario específico para este tipo de material. "Deben pasarlo obligatoriamente", han señalado. Desde el Ayuntamiento, han afirmado a este medio que el contrato es claro y se han pasado todos los controles, incluido el de incendios.

Los contenedores de Colau, en el punto de mira

Otra de los puntos en los que ha incidido Haibu se encuentra en el alto montante del presupuesto del proyecto, de 939.375,94 euros por las 20 viviendas provisionales, según el Presupuesto y licitación al que ha tenido acceso El Liberal. Para Haibu, "están podridos".

En un primer momento, el Ayuntamiento había licitado dos lotes más, ambos adjudicados a Bigas Grup, pero se retiró tras ganar el concurso. Por este motivo, se ha adjudicado la obra a la UTE Constècnia 3, cuya nota fue sensiblemente inferior a la ganadora. Obtuvo un total de 55,83 puntos frente a los 83,5 de la adjudicataria.

El Ayuntamiento de Barcelona ha eliminado el suelo del Presupuesto debido a que "no se compra. Es propiedad municipal y está destinado a la construcción de viviendas", han señalado en una respuesta telefónica. Asimismo, han considerado que esta solución habitacional no se rige por la misma normativa que se exige a las viviendas. "No es un piso", han declarado, pero afirman que se han seguido una serie de protocolos sanitarios y de seguridad para que puedan durar durante "años", pese a ser una solución provisional.

Mientras se han montado estos contenedores de segunda mano para mercancías marítimas, el Ayuntamiento ha puesto a Haibu en el punto de mira. En concreto, ha precintado una exposición de la empresa creyendo que se estaba poniendo en marcha una nueva colmena ilegal. La empresa ha recurrido el precinto ya que "no tienen ninguna prueba" de la acusación. Haibu no se ha conformado únicamente con recurrir ante la justicia esta nueva maniobra. "Estamos a punto de abrir otras tres colmenas", han señalado las mismas fuentes.

Hospitalet, el aliado de Haibu

En el Área Metropolitana de Barcelona, Haibu ha encontrado aliados institucionales, como el Ayuntamiento de L'Hospitalet, que está trabajando con ellos para paliar la emergencia habitacional en Barcelona. Aunque no todo es un camino de rosas. "En Cornellá se han bloqueado licencias con excusas variopintas". "Todo porque no se les ha dado nada a cambio", han asegurado las mismas fuentes.

En las colmenas solo están disponibles para trabajadores con sueldos tan bajos que les es imposible poder alquilar una vivienda debido a los disparados precios. "Se exige contrato de trabajo a los candidatos", han señalado. Además, el precio inicial puede llegar a ser de 200 euros mensuales, montante que va disminuyendo según se va amortizando la obra. "En tres años, el precio puede reducirse a tan solo 130 euros", han destacado. Haibu ha tenido otras trabas en países como Italia, donde no han podido implantar ninguna colmena.