El Govern roza el esperpento al pedir al Estado que levante el confinamiento de Igualada ordenado por Torra

Esperpéntico. Solo así se puede calificar lo sucedido este sábado con el confinamiento de Igualada, Òdena, Santa Margalida de Montbui y Vilanova del Camí. Una medida que fue ordenadapor el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dos días antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el Real Decreto-ley de estado de alarma para toda España. Ahora, sin embargo, la Generalitat ha decidido que estos cuatro municipios no deben tener un confinamiento distinto, a pesar de que ellos mismos lo justificaron asegurando que el brote de coronavirus detectado en esta zona era "diferente y especial". Y, en una maniobra completamente surrealista, reclaman al Estado que levante el encierro. La petición la ha formulado el consejero de Interior, Miquel Buch.

Seguint les indicacions del #PROCICAT, demanem que es deixi sense efecte el confinament perimetral de la conca d'Òdena. Malgrat el subordinament a l'Estat a què ens obliga el reial decret, hi ha decisions a prendre. S'aplicaria el confinament vigent a tot Catalunya. #COVID19pic.twitter.com/hTPUUsKBjd — Miquel Buch (@MiquelBuch) April 4, 2020

Por si esto no fuera suficiente, el alcalde de Igualada, Marc Castells, se ha mostrado sorprendido por esta decisión y ha explicado en TV3 que el Departamento de Salud ha mentido sobre las cifras del coronavirus en esta comarca. Según Castells, la consejería dirigida por la republicana Alba Vergés, informó el viernes de que no se había registrado ningún fallecimiento en esta zona en las 24 horas anteriores. Algo que, ha dicho el alcalde, no es cierto. "Nos constaba", ha explicado, "con las cifras que nos daban las funerarias municipales, que no era cierto".

Sociedad adulta

La información proporcionada por Vergès provocó que Castells recibiera "felicitaciones por Whatsapp" y numerosos mensajes por las redes sociales, según él mismo ha relatado. Algo que le hace temer que los residentes en Igualada y el resto de municipios de la Cuenca del Ódena puedan relajarse a partir de ahora. "He llamado a Vergès para decirle que esos no son los datos", ha dicho Castells, "hay que tratar a los ciudadanos como una sociedad adulta y madura".

Castells ha insistido en sus declaraciones en que "hay que hablar a la gente con claridad" y ha puesto como ejemplo las 24 comparecencias que ha realizado en Igualada desde que Torra decretó el confinamiento de esta localidad, explicando todos los datos de los que disponía.

El alcalde, finalmente, ha insistido en que la única forma de luchar contra el coronavirus es el confinamiento total, por lo que ha pedido "que no haya ninguna relajación". "Es como si estuviéramos en el kilómetro 20 de una maratón", ha explicado, "hemos hecho mucho trabajo pero tenemos que llegar al kilómetro 42".