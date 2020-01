Calvo confirma la reforma del código penal para reducir las penas por rebelión y sedición

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado, este miércoles, que la reforma del Código Penal reducirá las penas por delitos de rebelión y sedición. También ha confirmado que este cambio forma parte de la política legislativa que quiere acometer el Gobierno.

La vicepresidenta ha reiterado, en una entrevista en la Cadena Ser, que la reforma de las penas "no forma parte en absoluto de la mesa de diálogo" con los independentistas catalanes y que sería la Justicia, no el Ejecutivo, la que, en su caso, aplicaría la "derivada" de una rebaja de la condena a los políticos sobre los que pesa una sentencia del Tribunal Supremo (TS).

“Hay que acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales que ya alguna sentencia nos advirtió que sonaban extraño”, reconoció.

La reforma sólo se someterá al Congreso

Calvo ha indicado que tras “tantos años de colapso en la política ha llegado el momento de tomar decisiones y lo vamos a hacer”, por lo que “estamos armando ese proyecto de reforma que llevaremos a cabo cuando podamos”.

No obstante, desde el Ejecutivo se afanaban, este miércoles, en asegurar que el Gobierno en su conjunto no tenía intención de impulsar esta reforma –porque no había posición unánime entre PSOE y Unidas Podemos-, sino que querían que partiera de los grupos parlamentarios en el Congreso.

La número dos del Ejecutivo ha dejado claro que sobre el cambio penal el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no hablará con ningún presidente autonómico en la ronda que iniciará próximamente con el de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, porque “no forma parte de ese escenario”. Solo se someterá al Congreso, donde habrá que negociar con los grupos para lograr la mayoría absoluta necesaria, al ser ley orgánica, aseguró.

"Europa nos ha mandado un mensaje"

Calvo considera que Europa "nos ha mandado el mensaje de que hay que hacer algo, hay que actualizar algo" en el Código Penal para "acompasarlo" a los comportamientos sociales actuales. Reconoció que esa reforma podría tener "una deriva" en esa rebaja de condena a los políticos condenados, pero eso "no depende del Gobierno" sino que corresponde, en su caso, a la Justicia, insistió.

La vicepresidenta dejó claro que “habrá diálogo político” con Cataluña porque están empeñados en resolver la “situación heredada de la derecha” por la judicialización de esta cuestión, y ahí también se van a hacer reformas legislativas importantes en diferentes ámbitos, también en la legislación penal.