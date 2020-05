El ex portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, asegura que no volverá a Cataluña porque le ha hecho "mucho daño"

El ex portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha asegurado este jueves que no tiene previsto regresar a Cataluña: "Si puedo, no voy a pisarla". Lo ha dicho en una entrevista en la nueva cadena televisiva Teve.cat. Durante la misma, Girauta ha asegurado que no siente "nada" hacia Cataluña, "ni bueno, ni malo". Pero tiene claro que no va a regresar.

El ex diputado, que reside actualmente en Toledo, y que se dio de baja en Ciudadanos hace escasas semanas por el apoyo del partido a algunas medidas del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ha afirmado que Cataluña le ha hecho "mucho daño". "Y, cuando algo te hace daño", ha añadido, "tienes dos posibilidades. Una es quedarte con el rencor y amargarte la vida. No es mi opción. Quiero vivir feliz. La segunda es coger una goma de borrar y borrar de tu alma aquello que te ha hecho tanto daño".

Juan Carlos Girauta ha sido uno de los protagonistas de la actualidad esta semana, a pesar de no formar parte ya de Ciudadanos. Y es que no ha dudado en referirse a la actual líder, Inés Arrimadas, como "escobilla de váter de un autócrata", por su apoyo a la nueva prórroga del estado de alarma, aprobada el miércoles por el Congreso. Una aprobación que se saldó, además, con la dimisión del hasta esta semana diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. La postura del partido durante la crisis del COVID-19 ha provocado también que otra histórica de la formación, la ex diputada y ex concejal Carina Mejías, se diera de baja.