La Generalitat recomienda ahora seguir las normas de autoprotección de Corea del Sur

Corea del Sur se ha convertido en el ejemplo a seguir para muchos de los que, en estos momentos, deben tomar decisiones que afectan a todos los ciudadanos con respecto a la pandemia del coronavirus. Así, el Departamento de Salud de la Generalitat, dirigido por la republicana Alba Vergès, acaba de dar a conocer nuevas medidas de autoprotección contra el virus que son las que ya ponen en práctica los ciudadanos de Corea del Sur desde hace semanas.

Estas medidas deben adoptarse al regresar a casa y tienen como finalidad evitar, en la medida de lo posible, que si se ha entrado en contacto con el virus, este pueda acceder a ese espacio. Sobre todo si se comparte domicilio con mayores de 65 años, enfermos crónicos o embarazadas.

Llaves y bolso en una caja

Lo primero que hay que hacer es evitar tocar nada al acceder al domicilio. En la entrada, debe haber una caja en la que, nada más acceder, debemos depositar las llaves, el bolso o la cartera, dado que son elementos que ya no se van a utilizar dentro de la casa. Después, debemos quitarnos los zapatos. Desde Salud no se indica qué hacer con ellos, pero en Corea del Sur y otros países se recomienda dejarlos fuera. Una medida que, por ejemplo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha dicho en alguna ocasión que no es necesaria.

Tras quitarnos los zapatos, debemos quitarnos la ropa e introducirla en una bolsa grande de plástico. En sus recomendaciones, Salud no indica tampoco qué hacer con esta ropa pero en Corea del Sur los ciudadanos tiene la orden de meterla a lavar inmediatamente en programas de agua caliente. En otra bolsa pequeña introduciremos el teléfono móvil y las gafas, en caso de necesitarlas. Una vez hayamos hecho esto, debemos ducharnos y, tras el baño, es necesario limpiar el móvil y las gafas con agua y jabón o con alcohol. Finalmente, desde Salud recomiendan a los ciudadanos ventilar adecuadamente o "muy bien" todas las estancias del domicilio.