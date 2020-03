La Generalitat se gasta tres millones para difundir que Cervantes y Shakespeare eran catalanes

La Generalitat ha pagado tres millones de euros en subvenciones a dos compañías ligadas a Albert Codinas, cofundador y presidente del Institut Nova Història (INH), dedicado a difundir estudios en los que se afirma que Shakespeare, Cervantes y Colón, entre otros, nacieron en Cataluña.

Así lo ha asegurado Pere Aragonès, vicepresidente catalán, en una respuesta por escrito a The Guardian. Las subvenciones se han concedido desde 2012 a dos entidades de Codinas, una de las cuales comparte la misma dirección que el INH.

Por su parte, Núria Llorach, presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales -matriz de TV3 y Catalunya Ràdio- ha desvelado el pago de 184.000 euros por los derechos para proyectar seis documentales del INH.

En estos programas se han difundido afirmaciones como que Miguel de Cervantes escribió en catalán 'El Quijote' y que se ocultó su verdadera identidad, Joan Miquel Sirvent, catalán de Alicante, e incluso llegan a decir que Cervantes y Shakespeare eran la misma persona. O bien que Leonardo Da Vinci era también catalán. El diario tilda de "absurdos" estos argumentos.

Desde su fundación en 2007, el INH ha editado libros y documentales que respaldan la teoría de que Colón era catalán y que Erasmo de Rotterdam era su hijo. El explorador Francisco Pizarro, quien generalmente se cree que nació en Extremadura, también es considerado un catalán, como Santa Teresa de Ávila, la mística cristiana descendiente de conversos judíos.

El diario británico también recoge las críticas de historiadores, como la de Vicent Baydal, profesor de Historia del derecho en Valencia y coautor de Pseudo History Against Catalunya. "Ni siquiera son historiadores [académicos], son personas que no tienen idea, que no entienden metodología histórica y ni siquiera sé cómo buscar o leer documentos históricos".

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha pedido el fin de estas subvenciones al INH, pese a ser concedidas por el Govern de JxCat y ERC. "Ninguna pseudociencia o pseudohistoria debería financiarse con dinero público", afirmó. "Solo sirve a aquellos que desean retratarnos como pequeños, ridículos y enojados perdedores".