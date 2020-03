Un informe de la Generalitat prevé entre 7.600 y 13.000 fallecidos por coronavirus en Cataluña

Un informe del Departamento de Salud de la Generalitat, dirigido por la republicana Alba Vergés, prevé que la crisis del coronavirus cause en Cataluña entre 7.000 y 13.000 fallecidos. El documento, desvelado esta madrugada en Twitter por el columnista Carles Enric, contempla dos posibles escenarios, que oscilan entre los 70.000 y los 121.000 contagios a mediados casi a finales del próximo mes de abril, cuando se produciría el tan ansiado pico de la curva.

El primero de ellos sería el resultado de "la puesta en marcha de medidas de confinamiento", que provocarían, además de un menor número de contagios, una ralentización de los mismos y, por lo tanto, podrían evitar el colapso del sistema sanitario. En este caso, el pico de la curva se alcanzaría el día 24 de abril, con un 3,1% de la población catalana contagiada.

5% de catalanes contagiados

El segundo escenario, que contempla un total de contagios de 121.734 en el pico de la curva, sería el peor de los previstos y supondría que Cataluña seguiría el ritmo de Italia que, en estos momentos, tiene casi 70.000 positivos y un total de 6.820 fallecidos. En este caso, el pico de la curva se alcanzaría el día 28 de abril y la previsión es que el coronavirus haya afectado a más de un 5% de la población de Cataluña.

El informe indica también que las medidas de confinamiento deberán mantenerse "mientras no se asuma un descenso significativo" de los contagios. Y recuerda que en China no se han retirado estas medidas "hasta la parte final del descenso de la curva". Algo que, según el documento, no se empezaría a producir hasta principios del próximo de junio.

El informe recoge, por otro lado, que, en el momento de su redacción, ocupaban las 800 unidades de cuidados intensivos (UCI) con que cuenta la sanidad catalana un total de 668 pacientes. Según el documento, hay hospitales en los que esta capacidad se ha sobrepasado, como es el caso de Sant Pau i Santa Tecla. Hospitales de referencia como el Vall de Hebrón, que cuenta con 80 UCI, tendrían aún cierto margen de actuación pues solo el 75% de estas unidades está ocupada en estos momentos.

Hilo. La situación real de Cataluña NO explicada. En un informe de la Generalitat @salutcat se estima que el pico llegara el 28-04, y que habrá 121.734 afectados y hasta 13.000 muertos. Informe datado el 24-03 pic.twitter.com/Ag8J3wVteH — Carles Enric (@carlesenric) March 25, 2020

En el documento, se indica también que, de los 668 ingresados en UCI, 555 tienen distress respiratorio; 538 requieren de ventilación mecánica invasiva y 156 están siendo ventilados en posición prona.

Pocas llamadas de geriátricos

El informe, por otro lado, recoge también información relativa, por ejemplo, al origen de las llamadas al 061. En este punto, destaca el hecho de que el número de atención puesto en marcha por Salud solo haya recibido 87 llamadas de residencias geriátricas y que, de estas, solo cinco hayan tenido como resultado un "traslado".

El confinamiento, finalmente, ha tenido resultados como la disminución de las visitas a Urgencias. Así, y según refleja el documento, si el 23 de febrero las urgencias de los hospitales catalanes recibieron casi 11.000 visitas, el mismo día del actual mes de marzo bajaron hasta las 4.593.