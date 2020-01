García Albiol a Gabriel Rufián: "El conflicto político tiene solución. El social no la tiene ni a corto ni a medio plazo"

"Lo que tú llamas conflicto político tiene solución. Pero, ni a corto ni a medio plazo, hay solución para el conflicto social que se está viviendo en estos momentos en Cataluña". Así responde el ex presidente del PP catalán Xavier García Albiol al republicano Gabriel Rufián en la entrevista que este le ha realizado en su programa de Youtube La Fábrica de Rufián. "Los políticos", añade el también ex alcalde de Badalona, "somos profesionales. Podemos sentarnos a tomar un café e intentar llegar a un punto de acuerdo". Algo que, en su opinión, una "parte importante" de los independentistas no acepta porque, asegura, "atienden única y exclusivamente a emociones".

García Albiol afirma en la misma entrevista que es "difícil" que el PP negocie públicamente nada con formaciones independentistas como ERC. Sin embargo, también reconoce que "siempre hay diálogo" y recuerda que él mismo tuvo "conversaciones" con el líder de ERC, Oriol Junqueras, entre 2016 y 2107, en los despachos de ambos. "Eso siempre ha existido, pero que se visualice en unos momentos tan complejos como los actuales es complicado".

Ponencia y reforma

Portavoz del PP en el Parlament en los momentos más duros del procés, García Albiol asegura que llegó a plantear al Gobierno de Mariano Rajoy una "reforma constitucional": "Planteé que, quizás, se debería crear una ponencia para estudiar una posible reforma constitucional, con una propuesta que saliera de los grupos parlamentarios. Y que esta propuesta estuviera acordada con el PSOE y Ciudadanos para, después, invitar a todas las formaciones políticas con representación en el Congreso". Algo que no salió adelante porque "algunos dijeron que, si se abría esa ponencia, corríamos el riesgo de que todo saliera volando por los aires".

García Albiol deja entrever también durante la entrevista que, si bien las propuestas del PP catalán fueron "escuchadas" por el Gobierno de Rajoy, todas cayeron en saco roto. "El Gobierno", explica, "siempre nos escuchaba y, después, tomaba sus decisiones".

¿Golpe de Estado?

Convencido de que el independentismo ha sido "engañado" por sus líderes, García Albiol también niega que lo sucedido en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 pueda ser considerado "un golpe de Estado con una metralleta y una pistola". Sin embargo, sí cree que "se produjeron hechos muy graves que se podían haber calificado como una rebelión".

No rechaza García Albiol la autocrítica cuando se lo pide Rufián y, en este sentido, admite que se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Pero también pide a los separatistas "un ejercicio de humildad" para reconocer que sus acciones han sido "impropias en una democracia seria": "Tiene que haber autocrítica. El Gobierno del PP se equivocó en algunas cuestiones. Pero llegó un momento en el que se le pusieron las cosas muy difíciles por parte de los partidos independentistas. Y no había marcha atrás".

A pesar de todo, el ex líder del PP catalán no comparte la propuesta de VOX de ilegalizar a los partidos independentistas. "Un partido", recuerda García Albiol, "se ilegaliza si incumple la Ley de Partidos". En su opinión, esa posible ilegalización debe basarse en los hechos y no en lo que estas formaciones defiendan. "Si tú llevas a cabo acciones para romper la unidad de España, eso tendrá unas consecuencias políticas y jurídicas, pero cada uno puede pensar lo que quiera", añade.

García Albiol, finalmente, no entra a valorar a fondo las declaraciones en las que la hoy diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, equiparaba a los nacionalistas con "animales de compañía", pero sí deja claro que, a su juicio, "no fueron afortunadas". Sobre todo para los "miles de ciudadanos" que colaboran con el PP en Cataluña en un momento en el que formar parte de este partido "es muy difícil".