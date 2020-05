El PSC pacta con independentistas y radicales el nuevo Gobierno de Badalona con Sabater a la cabeza

A falta de algunos flecos, todo indica que el socialista Rubén Guijarro y la cupaireDolors Sabater serán los próximos alcaldes de Badalona durante los tres años que quedan de legislatura. Si bien Sabater ha dado por hecho el acuerdo este lunes, Guijarro ha matizado por la tarde que los socialistas solo votarán a favor de la ex alcaldesa si esta acepta repartirse la Alcaldía en dos periodos de 18 meses cada uno. Si no, ha dicho Guijarro, el PSC no votará a favor del acuerdo de Gobierno.

Sabater, por su parte y desde una coalición en la que también está ERC y que cuenta con el apoyo del único concejal de JxCat, exige poder gobernar durante dos años y que el PSC se mantenga al frente del Consistorio durante los 12 meses previos a las próximas elecciones municipales. El PSC, sin embargo, le ofrece empezar a gobernar ahora y hacerlo hasta el 12 de noviembre de 2021, fecha en la que los socialistas tomarían el relevo.

En su penúltima oferta, el PSC planteó la posibilidad de que fuera un miembro de ERC, Alex Montornés, quien ocupara la Alcaldía de la cuarta ciudad de Cataluña a lo largo la actual legislatura. Algo que no fue aceptado por los republicanos, cuya dirección nacional dejó claro que apoyaban a Sabater como alcaldesa.

Sea como sea, la realidad es que, finalmente, parece claro que Badalona volverá a tener un Gobierno municipal independentista con el apoyo de los socialistas. Y todo con el único fin, repetido en numerosas ocasiones por estos partidos, de evitar que el líder del PP, Xavier García Albiol, pueda recuperar el mando del Consistorio. Algo que ha llevado al también ex alcalde a asegurar que "serán los vecinos de Badalona quienes acabarán pagando las consecuencias". García Albiol se ha referido al seguramente nuevo Gobierno municipal como una "barbaridad" y ha acusado al PSC de "amoralidad" por darle su apoyo.