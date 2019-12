Francesc Moreno: "El nacionalismo y el populismo ponen en crisis la democracia"

El editor de El Liberal, Francesc Moreno, explica en una entrevista publicada este domingo por el digital El Catalán, que la democracia liberal en Cataluña está en peligro debido a las acciones del nacionalismo y el populismo. "Los nacionalistas no respetan las leyes españolas ni las catalanas", asegura Moreno, "y el populismo anima a saltarse aquellas que considera injustas". Algo que, en su opinión, "pone en crisis la democracia liberal, basada fundamentalmente en los derechos individuales y en el respeto a la ley".

El periodista lamenta, por otro lado, que existan capas sociales catalanoparlantes en Cataluña en las que los niños no conozcan el castellano "porque con dos horas a la semana no se aprende un idioma". En este sentido, Francesc Moreno destaca también "que no se respeten los derechos de los castellanohablantes" y apuesta por "una presencia equilibrada de las dos lenguas" en los centros escolares.

Moreno, finalmente, apunta que "a un nacionalista de verdad no le preocupa la economía". Asegura en la misma entrevista que los separatistas catalanes "prefieren vivir como en el Sáhara y ser una nació a seguir como hasta ahora". Y recuerda que "Cataluña se desarrolló económicamente con políticas proteccionistas impulsadas en etapas autoritarias".