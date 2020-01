Fracasan las convocatorias de protesta contra la inhabilitación de Quim Torra

Una vez más, y como viene siendo la tónica habitual en las últimas semanas, las convocatorias de protesta dirigidas a los independentistas por organizaciones como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han sido un rotundo fracaso. A pesar de que también se habían sumado grupos como Urquinaona ho tornarema fer, lo cierto es que ni unos ni otros han logrado la gran movilización con la que se esperaba que recibiera el separatismo la inhabilitación como diputado del presidente Quim Torra.

La cita de la ANC estaba prevista para las 15.00 horas a las puertas del Parlament. La entidad presidida por Elisenda Paluzie y que ha sido la responsable de las grandes movilizaciones independentistas de los últimos años no ha logrado convocar a más de un par de centenares de personas. Buena parte de las mismas, además, de una elevada edad.

Poco éxito ha tenido, por otro lado, la convocatoria de los jóvenes de Urquinaona, que en el mes de octubre lograron paralizar durante semanas el centro de la ciudad con una gran acampada en respuesta a la sentencia por el referéndum ilegal del 1-O. Si bien es cierto que han provocado algún que otro altercado y quemado un par de contenedores, la realidad es que la Guardia Urbana y los Mossos han zanjado rápidamente la situación. Este grupo, además, tiene previsto pasar la noche a las puertas del Parlament para recibir mañana a los líderes independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O, que está previsto que comparezcan ante la comisión parlamentaria de investigación del 155.

Mientras tanto, en la avenida Meridiana, un centenar de separatistas ha vuelto a cortar esta arteria de la ciudad. Llevan haciéndolo 106 noches consecutivas y, de momento, nada indica que vayan a parar en su protesta, que, cada noche, les lleva a frenar el tráfico entre las 20.00 y las 22.00 horas.

Diferentes han sido las cosas en el escenario virtual de Twitter. En la red social, partidarios de JxCat y de ERC se han enfrentado a lo largo de todo el día tras la decisión del presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, de acatar las órdenes de la JEC e inhabilitar a Torra. Los postconvergentes han lanzado duras críticas a los líderes de ERC, mientras que, en su perfil, los republicanos han recordado en varios mensajes que hoy se celebra el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Crec que aquesta nit hauriem d'anar ajudar als companys de la Meridiana, per si es presenten els d' @Esquerra_ERC Espanyola a hostiar-los amb porres i boles de goma

Vau permetre TOTS no fer President en @KRLS . Perquè mira, calia fer #GovernEfectiu. Ja farem amb el @QuimTorraiPla Aquella lluita la vau abandonar. TOTS Jo, que no soc Puigbeliver us vaig insistir. Però ja tenieu la cadireta.TOTSEl dolent del Gibert.... Unfollow