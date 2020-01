Forcadell pide "empatía, generosidad y ganas" para la negociación entre el Gobierno y la Generalitat

La ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que cumple condena en el penal de Puig de les Basses por su participación en el referéndum ilegal del 1-O, ha pedido en una entrevista en TV3 que los participantes de la mesa de negociación acordada entre el PSOE y ERC pongan sobre la misma "empatía, generosidad y ganas de resolver el conflicto". Algo que, de suceder, será, en su opinión, "un buen comienzo". Sin embargo, y como ya han hecho otros independentistas, Forcadell ha asegurado que en esta mesa, en la que participarán representantes del Gobierno y de la Generalitat, deberán plantearse el fin de la "represión", la recuperación de la "vía política" y la defensa del derecho a la autodeterminación.

Forcadell ha admitido que el Gobierno liderado por Sánchez tiene más empatía que la que han mostrado otros líderes políticos. Sin embargo, ha insistido en la idea de que Cataluña ha de lograr la independencia. Lo ha hecho explicando que, para ello, "el camino es resistir y persistir, porque resistir es avanzar y persistir es ganar".

Sobre la posibilidad de ser indultada, Carme Forcadell ha negado que eso vaya a suceder. "No lo veo factible", ha asegurado. Por ello también ha indicado que espera "salir lo más pronto posible" de prisión mediante el "ejercicio" de sus "derechos penitenciarios". "Como cualquier otra presa", ha añadido. De cualquier manera, Forcadell también ha insistido en que confía en que el Tribunal de Estrasburgo acabe por anular la sentencia del Tribunal Supremo que la ha llevado a prisión. Algo que espera que el Supremo acate porque, de no ser así, "no solo la Justicia española se hundirá en el descrédito, sino que arrastrará a la Unión Europea".

La también ex presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha indicado, por otro lado, que prefiere que la Generalitat logre aprobar sus presupuestos antes que tener que convocar nuevas elecciones: "Hace mucho que no hay presupuestos y la gente y el país los necesitan". Sobre la posibilidad de que el presidente Quim Torrasea efectivamente inhabilitado, Forcadell se ha mantenido en la postura de que la Junta Electoral Central no podrá hacer nada al respecto, por lo que, para ella, Torra "sigue siendo diputado".