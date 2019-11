Forcadell y Bassa banalizan la violencia de género al equipararse a las víctimas

La ex presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión por sedición por el referéndum ilegal del 1-O, no ha dudado en emplear el Día Internacional Contra la Violencia de Género para presentarse como si de una víctima más de la misma se tratara. Lo ha hecho en un artículo de opinión publicado en el diario Ara y firmado a dos manos con la también condenada por sedición Dolors Bassa, ex consejera de Trabajo.

En el escrito, Forcadell y Bassa aseguran que “hay tribunales, formados mayoritariamente por hombres, que no escuchan a las víctimas y que defienden la presunción de inocencia de los agresores pero no la de los presos y presas políticas”. “Unos tribunales”, prosiguen, “que culpabilizan a las víctimas de las agresiones sexuales y que condenan con la boca pequeña a los violadores”.

Ambas condenadas arremeten contra “una extrema derecha que niega y cuestiona la violencia contra las mujeres”. Y, en su línea habitual, afirman que “hoy están en juego derechos fundamentales como el derecho a voto, el de expresión, el de manifestación o el matrimonio homosexual”.

Morada y amarilla

“Estamos viviendo unos momentos muy duros”, añaden Forcadell y Bassa en su artículo, “especialmente desde la prisión, pero tenemos claro que las mujeres no recularemos”. Y aprovechan la ocasión para unir las luchas feminista e independentista, que definen como “la morada y la amarilla”.

No es la primera vez que el independentismo catalán intenta presentarse como si de un víctima de la violencia machista se tratara. El caso más polémico fue el del documental L'Endemà (El día de mañana), dirigido por la hoy presidenta de la Academia de Cine Catalán, Isona Passola. Un trabajo que presentaba a España como un maltratador y a Cataluña como la víctima del maltrato que deseaba poner fin a esa supuesta relación abusiva. Su emisión en TV3 fue denunciada ante el Consejo Audiovisual Catalán por Sociedad Civil Catalana y otras entidades no independentistas.

Las reacciones en las redes sociales al artículo de Carme Forcadell y Dolors Bassa no se han hecho esperar. Twitter ha sido una vez más el territorio en el que partidarios y contrarios a la independencia han mostrado su apoyo o rechazo a esta dura banalización de la lacra que supone para la sociedad la violencia machista.

Las mujeres que cometen crímenes y después de juzgadas van a prisión, no están maltratadas sino tratadas justamente. #NOalVictimismo — Andrenio Ribot (@AndrenioRibot) November 25, 2019

Feminitzem la política, l'economia, l'educació, el sistema judicial i tot el que ens envolta. En el 85% de casos de violències sexuals, la víctima coneixia l'agressor. Hem de prendre consciència d'aquesta violència estructural i actuar en conseqüència. És a les nostres mans #25Nhttps://t.co/ESj99I7L8H — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) November 25, 2019