Figo habla sobre el 'procés': "Les han prometido algo, pero nunca lo van a llevar a un fin"

El exfutbolista Luis Figo asegura que ve "con tristeza" el conflicto catalán. "Les han prometido algo, pero nunca lo van a llevar a un fin". También declara que es una tierra maravillosa pero que la gente que vive allí posiblemente está mal informada.

"Cuando ves las imágenes que ves y a la ciudad dividida, es triste", manifiesta. Figo apuesta por la cordialidad pero "al ser extranjero prefiero no opinar". "Yo tendría la solución, pero no me compete. Mejor no hablar de política”, asegura el luso en una entrevista exclusiva a Icon.

No viaja asiduamente a Barcelona

El portugués confirma que, pese a los años que pasó en Barcelona no viaja asiduamente: “No reniego de mi pasado, solo puedo decir cosas buenas de la ciudad. Pero no voy mucho porque actualmente no tengo demasiado que hacer allí".

En la previa del Clásico, Luis Figo se pronunció sobre muchos temas como son su paso por el FC Barcelona, su amistad con Pep Guardiola y el conflicto catalán.