Las juventudes de ERC reivindican el fascismo catalán de los hermanos Badia

Pese a que el nacionalismo catalán suele mostrarse muy crítico con los episodios más censurables de la historia de España —recordemos, por ejemplo, que Clara Ponsatí llegó a decir en la Eurocámara que nuestro país inspiró a Hitler con la expulsión de los judíos por los reyes Católicos en 1492—, no parece aplicar el mismo rasero cuando se trata del pasado de Cataluña. Un ejemplo de esta actitud lo brindaron ayer las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña en las redes sociales, que reivindicaron sin paliativos a dos figuras históricas tan cuestionables como los hermanos Badia.

El texto en cuestión, publicado en Twitter a las 9 de la mañana de ayer, rezaba lo siguiente: “Tal día como hoy de 1936, los hermanos Josep y Miquel Badia fueron asesinados en la calle Muntaner de Barcelona. De que eran personas de acción no hay ninguna duda. De que siempre actuaron con lealtad a la Cataluña republicana, tampoco”. Y bien, ¿a qué hace referencia el tuit cuando emplea el eufemismo “hombres de acción”. Pues, según señalan los libros de historia, a su participación en actos tan punibles como persecuciones, torturas y asesinatos.

⌛️ #TalDiaComAvui de 1936 els germans Josep i Miquel Badia van ser assassinats al carrer Muntaner de BarcelonaQue eren persones d’acció no n’hi cap dubte. Que van actuar sempre amb lleialtat a la Catalunya republicana, també — Joventuts d’Esquerra Republicana🎗 (@JoventRepublica) April 28, 2020

Organizaciones de corte fascista

Así, Miquel Badia (10 de marzo de 1906-28 de abril de 1936) impulsó junto a su hermano Josep las Juventudes de ERC-Estat Català (JEREC), una organización de estética fascista que, bajo del nombre de escamots, llevaban a cabo acciones de violencia política, sobre todo contra anarcosindicalistas de la FAI, a quienes acusaban de "agentes del españolismo". En represalia por estos actos, y por su papel al frente de la Comisaría General del Orden Público de la Generalitat, tres anarcosindicalistas se vengaron de ellos ajusticiándoles en la calle Muntaner en 1936.

Quim Torra o Junqueras, entre sus admiradores

Pasado tan controvertido no ha sido óbice para que figuras tan destacadas dentro del nacionalismo catalán como el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, o el presidente de ERC actualmente encarcelado Oriol Junqueras, hayan vindicado su figura en más de una ocasión. No en vano, ambos políticos participaron en un homenaje a los Badia en abril de 2013 en el que elogiaron sin paliativos el legado político de los dos hermanos. Otros conocidos independentistas que no han dudado en honrar su memoria en los últimos años han sido el sociólogo y periodista Salvador Cardús, el exeurodiputado por ERC Josep María Terricabras o el exconsejero de la Generalitat Josep Rull.