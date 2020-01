ERC mantiene su apoyo a Quim Torra y defiende que siga siendo diputado y presidente

ERC mantendrá su apoyo total a Quim Torra para que permanezca como diputado y presidente de la Generalitat, a pesar del rechazo del Tribunal Supremo a suspender la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitarle. Así lo han confirmado en sus cuentas de Twitter, tanto el partido como diferentes diputados, entre los que se encuentran Marta Vilalta y Sergi Sabrià.

Vilalta, que defendió el apoyo de ERC a Torra en el pleno extraordinario celebrado el pasado sábado en el Parlament, ha señalado que la JEC "no puede inhabilitar al presidente ni a la democracia". Y ha asegurado que ERC seguirá defendiendo a Torra y "la libertad de expresión".

El President Torra és diputat i President de la Generalitat. La JEC no pot inhabilitar el president ni la democràcia. Seguim defensant al MHP Torra i les instucions catalanes, com vam fer dissabte al Ple. I seguim defensant la llibertat d'expressió com va fer el president. https://t.co/291SYaGP7f