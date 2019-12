Junqueras se crece tras la sentencia: "La independencia es inevitable"

ERC redobla la presión sobre el PSOE en pleno Congreso Nacional tras la sentencia europea que avala la inmunidad de los eurodiputados electos. Los republicanos exigen a la Abogacía del Estado pedir al Tribunal Supremo la "nulidad" del juicio del procés y liberar inmediatamente a los políticos presos, mientras el líder de los independentistas de izquierda ha defendido un nuevo referéndum de independencia, que considera inevitable, al tiempo que ha asegurado que la ruptura con el resto de España es "irreversible". El líder de ERC se ha pronunciado en estos términos en un audio grabado en la prisión de Lledoners y emitido en el 28 Congreso Nacional de los republicanos.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que trabajan para conseguir una "victoria inapelable" con una "mayoría independentista plural y diversa". "La independencia ya no es hoy la causa de unos cuantos", ha asegurado en su locución.

"Hemos situado la independencia en el centro, desplazando el viejo autonomismo a una página superada de la historia", ha indicado. "La independencia de Cataluña no es sólo un proyecto posible, es inevitable", ha sostenido.

Este viernes había mostrado su "prudencia" tras la sentencia de la justicia europea, que avala la inmunidad parlamentaria una vez conocidos los resultados de las pasadas elecciones del 26-M. La sentencia ha provocado una airada reacción contra los jueces del TJUE, ya que ha permitido a Carles Puigdemont y Toni Comín recoger sus acreditaciones como eurodiputados, a pesar de las euroórdenes.

"¿Hay que detener las negociaciones hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la sentencia que declara la inmunidad de Oriol Junqueras?". Este es el posicionamiento que debate ahora el seno interno de ERC. Junqueras ha considerado que la negociación no debe pararse bajo ningún concepto. "No se debe parar en ningún caso. Hay que estar dispuesto a dialogar siempre, con todo el mundo, siempre", ha afirmado. "Debemos trabajar para proteger y cuidar los derechos de todas las personas. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos", ha indicado en una entrevista a Catalunya Ràdio.

La nueva dirección de ERC ha dejado el mensaje contrario y ha exigido la actuación de la Abogacía del Estado como condición imprescindible para sentarse de nuevo con Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Oriol Illa. Junqueras ha considerado que su figura no es necesaria para negociar la investidura. "Tengo un equipo negociador que no me necesita", ha señalado.

El Supremo aún puede pedir un suplicatorio

"No sabemos en que se traducirá, qué recorrido tendrá, ni cuánto durará", ha afirmado Junqueras sobre la nueva sentencia europea en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Si el Tribunal Supremo pide el suplicatorio para que me suspendan la inmunidad, y el Parlamento Europeo vota a favor, la inmunidad que me ha sido reconocida con la sentencia decae", ha señalado.

Esta sentencia ha sido un nuevo detonante para bloquear la investidura de Sánchez. "El TJUE da la razón a Oriol Junqueras y reconoce que tenía inmunidad. Exigimos la nulidad del juicio y la libertad inmediata", ha exigido la formación política. La defensa de Junqueras ha trasladado la presión sobre la Abogacía del Estado. "Creo que la Abogacía, si se lo piensa, nos dará la razón. No los imagino manteniéndose indefinidamente en la violación de los derechos", ha afirmado Andreu Van den Eyne.

Para el líder de ERC, "nada de lo que hicimos está en el Código Penal. Y estamos en la cárcel. (...) Nada de lo que hicimos era delito", mientras se muestra esperanzado: "Nos da una victoria y nos indica que acabaremos ganando". "Esta sentencia contribuye a demostrar hasta qué punto los aparatos del Estado español fuerzan la interpretación de las leyes para favorecer sus causas", ha asegurado.

Desde ERC han asegurado que volverán a sentarse en la mesa hasta que "se acate" la sentencia del TJUE, una posición inamovible y que será ratificada en el 28 Congreso Nacional de este sábado.

Negociación multilateral

Esta nueva sentencia se ha conocido tras el acercamiento entre socialistas y republicanos de las últimas semanas. José Luis Ábalos aseguraba que Esquerra había abandonado la unilateralidad, pero Junqueras le ha matizado: "Siempre he estado multilateralista". "Cualquier proyecto complejo -ha explicado- es multilateral, porque tiene una afectación sobre mucha gente, y tiene implicaciones para muchas personas. ¿O no es compleja una vida en familia? ¿Es unilateral o multilateral? Multilateral".

Eso sí, sin renunciar a la independencia de Cataluña, mientras señala que le gustaría volver a ocupar su escaño en la Eurocámara. "Quiero ver cómo votan mis compañeros mirándome a los ojos. Quiero ver qué votan. Quiero preguntarles mirando a los ojos si creen que yo debería estar en la cárcel", ha enfatizado, dirigiéndose a la eurodiputada del PP Dolores Montserrat. "Estaría encantado de escuchar su respuesta", ha indicado.