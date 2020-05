ERC fija cuatro condiciones para cambiar su 'no' al estado de alarma

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avisado este lunes de que los republicanos no facilitarán más prórrogas del estado de alarma "si no cambian las cosas" y ha fijado cuatro condiciones para replantear su voto.

En rueda de prensa telemática, ha asegurado que para cambiar el 'no' de ERC a la próxima prórroga del estado de alarma es necesario "acabar el mando único" para que el Govern pueda decidir y gestionar la desescalada, aplicar un permiso retribuido para el cuidado de menores y personas dependientes, y que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Además, Vilalta ha añadido que, a medida que se avanza en el desconfinamiento, también se debe avanzar en la reanudación de la mesa de negociación sobre el conflicto catalán, por lo que pide comenzar a fijar el calendario para retomar este diálogo que sirvió para que ERC permitiera la investidura de Pedro Sánchez.

Alternativa al estado de alarma

La dirigente republicana ha reiterado que ERC no facilitará más prórrogas del estado de alarma, como ya hizo la semana pasada votando que 'no' a la última prórroga, si todo continúa igual: "Nos planteamos no facilitar ninguna más si no cambian las cosas, si no se cambia esta manera de gestionar a través de la recentralización, de la imposición y las decisiones unilaterales por delante de la capacidad de decidir de Cataluña".

"ERC no hará servilismo de un Gobierno que no lo hace bien", ha advertido, y ha destacado que ya hay dirigentes de otros territorios, incluso del PSOE, como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que han criticado la gestión del Ejecutivo de Sánchez.

Que no nos tomen como imbéciles, que no tomen como tonta a la ciudadanía"

Asimismo, Vilalta ha acusado al Gobierno de hacer chantaje diciendo que no hay alternativa al estado de alarma, algo que los republicanos ven falso porque consideran que las medidas que se aplican se pueden hacer de la misma manera sin alarma: "Que no nos tomen como imbéciles, que no tomen como tonta a la ciudadanía".

Recuperar competencias

Ante esta situación, ha establecido las condiciones que pone ERC para replantearse su 'no' al estado de alarma y en primer lugar, pide que el Govern pueda recuperar las competencias para gestionar el desconfinamiento.

Considera que debe haber coordinación con el Gobierno pero que esto no quiere decir que todo se decida desde Madrid: "Con la coordinación necesaria, pero no hacer los deberes desde Cataluña y que el Estado español diga si se aprueba o no el examen. No puede haber mando único".

En segundo lugar, los republicanos exigen un paquete de medidas económicas y sociales urgentes, y la más importante para ellos es un permiso retribuido para "garantizar la conciliación" para poder cuidar a menores y personas dependientes mientras escuelas y servicios sociales estén cerrados.

Es necesario retomar el calendario de la mesa de negociación para seguir hablando de todo lo otro"

Para ERC, esta demanda debe ser prioritaria para las familias monoparentales y debe ir acompañada de medidas para flexibilizar la jornada laboral, que se puedan alternar padres y madres, y también ayudar a los centros de trabajo con ayudas y bonificaciones.

La tercera exigencia de los republicanos es dar recursos y "margen de maniobra" a los ayuntamientos para poder hacer frente al impacto de la pandemia, por lo que reclaman al Gobierno que permita que los municipios puedan utilizar su superávit para aplicar medidas sociales.

Por último, Vilalta ha recordado que la mesa de negociación sobre el conflicto catalán fue el compromiso para facilitar la investidura y que ahora será necesario para poder facilitar la prórroga del estado de alarma: "Es necesario retomar el calendario de la mesa de negociación para seguir hablando de todo lo otro".

"Tan pronto sea posible debemos concretar cómo retomamos el diálogo y la negociación", aunque ha rechazado fijar una fecha concreta, y ha planteado la posibilidad de reunir a la mesa de diálogo de manera telemática.