ERC reniega de la estrategia de Torra para liberar a Junqueras

ERC y JxCat vuelven a tener un encontronazo por la estrategia a seguir sobre la excarcelación de Oriol Junqueras. La Generalitat de Quim Torra había asegurado que trabajará en un "mecanismo" para liberar al líder de ERC y que tomara asiento en la Eurocámara el próximo lunes, esquivando al Tribunal Supremo, que se reúne este jueves para determinar si Junqueras puede ser eurodiputado.

Según la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, Junqueras tendría que ocupar su escaño en Estrasburgo para tomar posesión del cargo el próximo lunes. A su juicio, el permiso de salida permitiría saltarse la deliberación del Supremo. "Por indicación de Torra se ha pedido al departamento de Justicia que aplique la máxima diligencia para que Junqueras pueda estar el lunes tomando posesión de su cargo", había dicho Budó, aunque no concretó esta medida.

Este instrumento consiste en un permiso penitenciario, según ha explicado el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, que ha descartado por completo la vía propuesta por Torra.

Ni es técnicamente correcto ni posible, no entra en los objetivos estratégicos

Este permiso penitenciario "ni es técnicamente correcto ni posible" y porque "no entra dentro de los objetivos estratégicos", pues "lo que queremos es su liberación", ha afirmado la defensa de Junqueras en una entrevista a RAC1. "Estamos hablando de un mundo de fantasía. Ni se propondrá, ni se pedirá, ni se aprobará", ha afirmado. "Esto no existe", ha apostillado.

Situación es inédita

De esta forma, el abogado del líder de ERC ha indicado que el Tribunal Supremo debe permitir a Junqueras acudir al pleno de Estrasburgo tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"La situación es inédita. Cada movimiento que hizo el Supremo no lo hizo pensando en qué situación se encontraría y ahora la resolución que haga no la habían previsto. Están viendo cómo salen de la situación que han creado", ha apuntado. "La ley nos diría que se debe respetar la inmunidad, pero la tendencia es que el Supremo quiera evitar las consecuencias de la inmunidad", ha destacado. "No sabemos con qué saldrá", ha dicho, al tiempo que ha comentado que el Alto Tribunal "ha tenido muchas oportunidades para que respetaran sus derechos”.