ERC se aleja de JxCat para desbloquear la investidura de Sánchez y pide un calendario y mesa de partidos

Con pies de plomo. Así avanzan las negociaciones entre ERC y Pedro Sánchez. La situación es "complicada", según ha asegurado Gabriel Rufián, pero se han dado pasos para desbloquear la investidura. La imposición de ERC pasa por crear antes de la investidura una mesa de partidos y una vez aprobada una negociación entre gobiernos. Una postura claramente diferente a la propuesta de JxCat, que exige abrir de forma inmediata la mesa de negociación entre Gobiernos con Quim Torra como interlocutor.

El dirigente y cabeza de lista de ERC en el Congreso ha asegurado que antes de la investidura debe constituirse un calendario y arrancar el compromiso al PSOE para crear una mesa de partidos, para después abrir una negociación entre Gobiernos. Esta fórmula sería la utilizada para "encontrar la solución al conflicto político".

Una vez creada la negociación entre partidos, se daría paso al debate de investidura, que facilitaría ERC con la abstención. Con la reelección de Pedro Sánchez, se activaría la Mesa entre Gobiernos para resolver el problema en Cataluña.

Las dos fases de ERC

El proceso, según Rufián, constaría así de dos etapas. "Una primera fase, antes de la investidura, de diálogo entre los dos partidos que ganaron las elecciones en Cataluña y España, PSOE y ERC por un calendario o compromiso de creación de una Mesa de Negociación entre Gobiernos; y una segunda, postinvestidura, entre los gobiernos catalán y español en una Mesa de Negociación y Resolución del Conflicto Político".

ERC ha advertido de que continuará bloqueando la investidura si no se fija el calendario y crear la mesa "entre gobiernos". Rufián ha insistido que se mantiene en el "no" a Sánchez. "Estamos en un no a Sánchez, que ha insultado y ha criminalizado la escuela, la televisión pública catalana y a dos millones de catalanes", ha asegurado desde el atril del Congreso.

"Menos guasa y más despachos", ha instado Rufián, quien ha cargado contra el PSOE si no reconoce a Quim Torra como interlocutor válido. "Sería una irresponsabilidad supina".

El PSC evita hablar en público sobre la negociación

El PSOE, por su parte, considera que primero debe aprobarse la investidura y después iniciar el diálogo en la Mesa. La negociación se inicia así el próximo jueves, en "una mesa de partidos". Tal y como había informado Vozpópuli, en el PSOE estarán Adriana Lastra, portavoz en el Congreso; y los secretarios de organización del PSOE y PSC, José Luis Ábalos y Salvador Illa, respectivamente. Junto a Rufián estará la portavoz de ERC, Marta Vilalta; y Josep Maria Jové, imputado por el 1-O.

Este lunes, Salvador Illa se negaba a comentar las propuestas de ERC sobre la investidura de Pedro Sánchez. "No tendremos diálogos ni negociaciones a través de los medios de comunicación", ha reiterado hasta en dos ocasiones Illa, uno de los hombres fuertes en las negociaciones con ERC. Pese a la insistencia, se ha mantenido en sus trece para evitar comentar la marcha de este diálogo.

Mientras, las conversaciones entre Carmen Calvo y Pere Aragonés, vicepresidentes del Gobierno y la Generalitat, continuarán en paralelo.