ERC acusa al PSOE de "chantaje" tras decir Ábalos que han renunciado a la vía unilateral

Marta Vilalta, la diputada de ERC e integrante del grupo de diputados independentistas que negocia con el PSOE el acuerdo para lograr la investidura del socialista Pedro Sánchez ha negado que los republicanos catalanes hayan renunciado a la vía unilateral para la independencia. Respondía así al secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, quien ha asegurado esta mañana que ERC ha renunciado a la vía unilateral en la negociación que mantienen ambas formaciones para la investidura.

Vilalta, aparentemente afectada por las palabras de Ábalos, ha desmentido esa renuncia y ha calificado las declaraciones del socialista como "un chantaje y una presión pública" para acelerar el acuerdo que permita a Sánchez volver a ser presidente. Algo que, ha asegurado, no hará "cambiar de posición a ERC". "El acuerdo", ha añadido, "está aún lejos" y "explicar cosas que no son reales" no lo facilitará.

La diputada independentista ha exigido a Ábalos que no hable "en nombre de ERC" y ha recordado que el partido celebrará el próximo sábado su Congreso Nacional, que permitirá a los militantes pronunciarse sobre el apoyo al PSOE en el Gobierno central. "Que no hablen por nosotros", ha abundado, "y que no filtren informaciones que no son verdad".

Otro referéndum

Sobre las negociaciones en sí, Vilalta ha indicado que ERC "no pone fechas" porque "la mesa no avanza". La diputada de ERC ha asegurado que no están "ante una negociación tradicional" porque "hay que construir un camino de solución a un conflicto que es político". Y ha recordado que el partido independentista mantiene su petición de crear una mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat que llegue a acuerdos sobre la celebración de un referéndum de independencia. Y es que ERC, según Vilalta, mantendrá su "objetivo de lograr la república catalana por las vías políticas del diálogo y la negociación". "Hay que hablar aún de todo", ha añadido Vilalta, "del calendario, de las garantías de cumplimiento. Y eso está aún muy lejos".

Vilalta también se ha pronunciado sobre el anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de convocar a las formaciones y entidades independentistas el próximo mes de enero para establecer una nueva estrategia sobre la independencia catalana. La diputada de ERC ha dicho que es algo que ya acordaron los partidos independentistas en el Parlament, por lo que lo ha definido como "un anuncio muy normal".