ERC pide ahora unidad a JxCat y CUP para responder a la investidura de Sánchez

Borrón y cuenta nueva. ERC ha propuesto una "estrategia conjunta" a los grupos independentistas tras negar la unidad a JxCat desde las pasadas elecciones generales del 28-A. Los de Oriol Junqueras también habían dado la espalda a la respuesta violenta.

"Botifler". Así fue recibido Gabriel Rufián, firmante ahora de la carta dirigida a los líderes de JxCat y de la CUP, en diversas manifestaciones separatistas desde la publicación de la sentencia. El líder de ERC en el Congreso fue abucheado, pitado e insultado en todas las movilizaciones, mientras la formación moderaba su anterior lenguaje beligerante.

Tras el 10-N, ERC está tratando de buscar la excusa para abstenerse en la investidura, un cálculo para minimizar su coste electoral en unas eventuales autonómicas convocadas por Quim Torra, aunque de momento la postura oficial es un rotundo "no", la misma respuesta trasladada a Pedro Sánchez por parte de JxCat y la CUP, quienes no facilitarán un Gobierno de coalición, el primero en España, si no se accede a una serie de condiciones, entre las que se encontraría un referéndum, una ley de amnistía y un diálogo entre iguales con La Moncloa.

La misiva, firmada por el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la portavoz de ERC en Cataluña, Marta Vilalta, se ha recordado que el independentismo ganó en porcentaje y en escaños, pero tan solo subió uno respecto a los anteriores comicios, sin obtener la mayoría absoluta. El resultado fue "una representación más fuerte, más plural y más diversa", han indicado. Con esta fuerza, han reconocido la necesidad de ser "más conscientes que nunca" y de la "responsabilidad" de la "mayoría social", pese a no conquistarla el 10-N.

La carta se ha enviado tras rechazar un apoyo al PSOE y con una posición inamovible ante el "chantaje indigno". "Hemos sido claros y contundentes a la hora de exigir al PSOE una salida democrática y dialogada al conflicto entre el estado y Cataluña como condición imprescindible para plantearnos reconsiderar nuestra posición", han aseverado los dirigentes de ERC.

Para Rufián, JxCat y la CUP comparten esta respuesta y ahonda en la necesidad de "encontrar una solución política y democrática a este conflicto". En este sentido, emplaza a realizar una reunión para "seguir avanzando en la unidad del independentismo y encarar juntos los retos comunes" durante los próximos días.

"Estamos seguros de que de nuevo sabremos llegar a acuerdos que nos permitan seguir avanzando con más fuerza hacia el objetivo compartido del ejercicio de la autodeterminación y la independencia", ha considerado ERC.

La carta llega después de la petición de Rufián

La líder de JxCat, Laura Borrás, ha quitado hierro a las diferencias internas en el seno del bloque independentista. En una entrevista en TV3, ha afirmado que si las listas unitarias no dieron su fruto ni tampoco formar un único grupo en el Congreso, ahora es necesario "la unidad estratégica". Emplazando así a los "23 diputados independentistas" a celebrar una "cumbre" que sirva para acordar las condiciones que luego cada partido trasladará a los negociadores del PSOE de cara a la investidura. Borrás ha afirmado que no darán "cheques en blanco" ni habrá un pago "por adelantado" de cara a la investidura de Sánchez.

Según fuentes parlamentarias, la reunión no podrá celebrarse hasta el próximo miércoles como pronto. En este sentido, la CUP debe aún fijar su postura y reúne este martes en la asamblea a sus dirigentes para adoptar una decisión.