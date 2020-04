ERC y JxCat descartan participar en la reedición de los nuevos Pactos de la Moncloa que pide Sánchez

Ni ERC ni JxCat participarán en una reedición de los Pactos de la Moncloa, tal y como está intentando el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo han dejado claro este jueves, con motivo de la celebración del Pleno en el Congreso para la aprobación de los nuevos reales decretos que regulan el mantenimiento del confinamiento parcial y diferentes medidas económicas para hacer frente a la crisis creada por la pandemia de la COVID-19.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha insistido en lo que ya avanzó el miércoles: "Lo que tenemos por delante no se cierra con la cúpula de cuatro partidos, un ejército y un rey encerrados en un despacho de Moncloa". Además, ha asegurado que no será posible llegar a ningún acuerdo en España sin antes alcanzarlo con Europa. Y, además, ha puesto como condición la adopción de pactos previos con el País Vasco y Cataluña.

Rufián ha considerado que es "duro y absurdo" plantear unos Pactos de la Moncloa como solución a la crisis. "Las supuestas contrapartidas sociales del supuesto milagro de los Pactos de la Moncloa nunca llegaron", ha añadido el diputado de ERC, "las únicas contrapartidas fueron saudíes y todo el mundo sabe a quien le llegaron".

La diputada de JxCat, Laura Borràs, también ha negado la posibilidad de que esta formación participe en esos pactos. JxCat, sin embargo, sí participaría en un acuerdo destinado a afrontar la situación creada una vez superada la pandemia. Los posconvergentes, ha dicho Borràs, "estarán allí" para "afrontar las secuelas de la COVID-19", pero "no para reeditar los Pactos de la Moncloa". Sánchez "debería escuchar antes a quienes le ofrecen pactos para ayudar a trabajadores y empresas", ha añadido.

Las medidas independentistas contra la pandemia

Tanto Gabriel Rufián como Laura Borràs han dado a conocer este jueves algunas de las medidas que ERC y JxCat consideran como imprescindibles para afrontar la pandemia de coronavirus. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de mantener el confinamiento total de la población durante las próximas semanas. Una medida que el Gobierno de Sánchez no comparte y, como prueba de ello, está el levantamiento de la prohibición de trabajar para los empleados de sectores no esenciales y sobre los cuales no existirá a partir del lunes ningún freno para reanudar la actividad.

Desde ERC se plantean fórmulas de apoyo a, por ejemplo, los autónomos, para los que se pide al Gobierno, entre otras cosas, la ampliación de la moratoria de un año en la liquidación del IVA del primer trimestre y la de la suspensión del pago de la cuota hasta que se dé por finalizada la crisis. Rufián también ha explicado otras propuestas dirigidas a trabajadores, como el apoyo a los fijos discontinuos.

El diputado de ERC ha propuesto también ante el Congreso medidas relativas a las residencias para la tercera edad, especialmente afectadas por la pandemia en Cataluña. En este punto, Rufián ha propuesto la regularización exprés de los migrantes con licenciaturas o formación en todos los ámbitos relacionados con lo sanitario.

Por parte de JxCat, Laura Borràs ha hecho especial hincapié en la necesidad de mantener el confinamiento total que exige también el presidente Quim Torra desde hace días. La diputada posconvergente se ha mostrado especialmente dura en este punto, al cuestionar al Gobierno si está priorizando los "beneficios empresariales" sobre la "vida de los trabajadores". "Es una pregunta durísima", ha admitido Borràs, 2pero es el Gobierno el que tiene que demostrar que no es así y las medidas que toman indican lo contrario".