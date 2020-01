ERC lleva al Congreso la propuesta de rebajar la edad de voto a los 16 años

Los diputados y senadores de ERC defenderán en el Congreso y el Senado una propuesta para rebajar la edad de voto a los 16 años. El encargado de presentarla ha sido el portavoz de las Juventudes de ERC y concejal en el Ayuntamiento de Vilassar, Pau Morales, quien ha explicado, a las puertas del Congreso, que "todos los jóvenes han de poder participar de las decisiones políticas y no quedar excluidos". "Un joven de 16 o 17 años", ha añadido, "tiene responsabilidades penales, laborales y tributarias. No tiene sentido que no pueda ejercer el derecho a voto". Pau Morales ha presentado la propuesta acompañado de los diputados en el Congreso Gabriel Rufián y Marta Rosique.

Ampliar la edad de voto a los 16 años es una reivindicación independentista que viene de lejos. Se basa, fundamentalmente, en el hecho de que en Cataluña son las nuevas generaciones las que más se inclinan por una ruptura con España. Si pudieran votar en una consulta legal y vinculante sobre la independencia catalana, el resultado podría inclinarse fácilmente hacia la separación. De ahí el interés en que este sector de la población pueda ejercer este derecho, que ahora solo se permite a los mayores de 18 años.

Morales ha asegurado, por otro lado, que el objetivo de la propuesta republicana es "que ningún joven de los Países Catalanes quede excluido y para que todos puedan opinar sobre las leyes" que afectan a los ciudadanos. Desde ERC se defiende, además, que "en una sociedad que cada vez es más vieja, se hace más necesario dar voz y capacidad de decidir a los jóvenes".

La diputada de ERC, Marta Rosique, ha señalado, por su parte, que la ampliación del derecho a voto a los ahora menores es un "compromiso" de la coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. "Ahora tienen la oportunidad de cumplirlo", ha dicho. Rosique, finalmente, ha explicado que, para ERC, esta ampliación del derecho a voto es "necesaria" para que los mayores de 16 años "puedan participar en todas las decisiones políticas y manifestar su opinión en una urna".