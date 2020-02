Distintas plataformas se movilizan contra la mesa de diálogo

Diferentes plataformas cívicas se han levantado en pie de guerra contra la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el catalán. Por un lado, la plataforma La España que reúne, promovida entre otros por históricos del PSOE como Nicolás Redondo, celebrará un acto el próximo día 4 en Madrid en contra de la citada mesa, así como de la reforma del delito de sedición en el Código Penal para favorecer a los condenados por el procés.

En el acto, que contará con la presencia de el exministro de Cultura, César Antonio Molina, la exdiputada de Cs, Aurora Nacarino-Brabo, y el cofundador de Cs, Francesc de Carreras, se pretende trasladar la idea de que “sobre España decidimos todos” y que el órgano donde se deben hablar las cuestiones que “afectan a todos” los ciudadanos es el Parlamento, donde reside la soberanía nacional. Por ello, la plataforma rechaza que el Gobierno se siente a negociar con un Ejecutivo regional que solo representa a los catalanes separatistas.

Otra de las cuestiones que pone en entredicho —además de la reforma del delito de sedición— es que el comunicado del Govern y la Generalitat sobre la reunión mencione el término “seguridad jurídica”. “Un concepto que no quiere decir nada y es altamente confuso”, asegura la plataforma. Y es que, según Nicolás Redondo, hablar de “seguridad jurídica” tenía sentido en la transición de la dictadura a la democracia, pero no ahora que “se da por hecha” gracias a las leyes y la Constitución.

Un “Basta Ya” actualizado

Paralelamente, rostros tan conocidos dentro del constitucionalismo más activo como el filósofo Fernando Savater y la exportavoz de UPyD, Rosa Díez, tampoco piensan permanecer callado. Ambos presentaron ayer la plataforma Unión 78, con la que desean “defender la democracia, las instituciones y la Constitución de 1978” y poner fin a las cesiones de Pedro Sánchez a las fomaciones nacionalistas. Con ese objetivo en mente, tiene previsto celebrar una primera manifestación en Madrid antes de Semana Santa.

En la presentación de la plataforma en Madrid —en la que se pudo ver al exdiputado del PSOE Jesús Cuadrado o la exdiputada vasca María San Gil— Rosa Díez relató que Unión 78 es una “iniciativa cívica ciudadana” sin pretensiones electorales de ningún tipo que persigue “defender la ciudadanía, también en la calle”. En este sentido, Díez explicó que el colectivo jugará un papel similar al que desempeñó en su momento Basta Ya.

Por su parte, Savater recordó que los separatistas de la mesa quieren discutir sobre el “derecho a decidir”, lo cual no es posible porque éste no corresponde solo a una parte sino a “todos los españoles”. “No podemos permitirá que España pase a ser una nación cívica a una nación étnica, una caja vacía en la cual haya metidas diversas nacionalidades y territorios”, agregó. Según el filósofo, el peligro actual es que “la unidad se puede disolver y eso es muy difícil de reparar” a posteriori. Por ello, Unión 78 busca que “la gente preocupada se mueva” y participe en la manifestación que planean antes de Semana Santa.