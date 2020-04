Después de sufrir el coronavirus, Torra reconoce a los catalanes como españoles

El titular de esta noticia podría parecer una broma pero no lo es. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha suavizado notablemente sus formas desde que dio positivo en COVID-19 y tuvo que enclaustrarse en la Casa dels Canonges para pasar la enfermedad. Edificio del que aún no ha salido y desde el que esta semana dio una rueda de prensa vía internet para diferentes medios internacionales. Fue en ese encuentro en el que Torra, sorprendentemente, se refirió a los catalanes como españoles en diversas ocasiones.

Intentando explicar a los periodistas el motivo por el que, días antes de decretarse el estado de alarma en toda España, él apostó por el confinamiento total de Cataluña, Torra indicó que lo hizo porque "así protegíamos también al resto de españoles". Una frase con la que, implícitamente, reconocía a los catalanes como parte de España. Algo insólito en quien habitualmente se refiere a España como un país ajeno a Cataluña y a los catalanes como ciudadanos diferentes a los españoles.

Pactos de la Moncloa

No fue, sin embargo, la única ocasión en la que Torra admitió que Cataluña es española. Lo hizo también en el momento de explicar qué condiciones deberían darse para que la Generalitat aceptara entrar en la negociación de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Si bien es cierto que el presidente apuntó la autodeterminación de Cataluña como una de ellas, también lo es que señaló otras como la "justicia social" o "la democratización" de España. "Si vamos hacia un modelo de justicia social, en el que no se recorten derechos de los trabajadores", dijo Torra, la Generalitat participará. Y también lo hará, añadió, si estos nuevos pactos contemplan "un acuerdo en el que vamos a democratizar este Estado y no a blanquear el régimen del 77". En ninguno de los casos se refirió a Cataluña como un país diferente a España.

Frases que indican que, al menos en lo que a Torra se refiere, existe un cambio de estrategia a la hora de referirse a España. Y es que el presidente, aunque esté intentando mantener el pulso con el Gobierno de Pedro Sánchez, no está precisamente mostrándose como un rebelde independentista dispuesto a incumplir las leyes, como ya hiciera meses atrás con la consecuencia de ser inhabilitado como diputado. Y todo ello a pesar de que otros separatistas como Carles Puigdemont así se lo han exigido. El ahora eurodiputado llegó a reclamarle públicamente que decretara el confinamiento total de Cataluña durante la primera fase del estado de alarma y Torra se limitó a darle las gracias por el apoyo.