Cs denuncia el robo de la bandera de España por parte de CDR encapuchados

Un grupo de miembros de los CDR y encapuchados han robado la bandera de España de la sede del Ayuntamiento de Barcelona del distrito de Les Corts. En su lugar, han colocado la estelada. Los hechos, ocurridos durante la madrugada de este jueves, han sido denunciados por Sonia Reina, en representación de Ciudadanos, ante los Mossos d'Esquadra.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso El Liberal, se señala que varias cuentas de Telegram asociadas a la extrema izquierda separatista, como Anonimous Catalonia, han colgado vídeos y fotos del encapuchado. El escrito presentado ante la policía autonómica se ha interpuesto una vez restituida la bandera española y quitada la estelada.

Sorpreses de bon matí...A les Corts, per poder aprovar els pressupostos l’Ajuntament va cedir i va retirar el llaç groc. Aquesta nit s’ha despenjat la bandera espanyola i s’ha penjat una estelada pic.twitter.com/2HwsK8NJzs — Elisa Jorba 🎗️🎗️#A (@Lisanlussapa) December 12, 2019

En el texto de la denuncia también hace mención a la cuenta de Twitter CDRLesCorts, que en sus últimos mensajes habían amenazado con llevar a cabo este acto vandálico tras la retirada de la propaganda independentista en la sede municipal de este distrito barcelonés.

En respuesta a JxCat

"Lo dijimos, si no hay lazo amarillo tampoco habrá bandera opresora, quien avisa no es traidor". Es uno de los mensajes escritos la pasada semana por parte de los CDR. El suceso se ha producido en respuesta después de que JxCat lamentara no haber podido colgar el lazo amarillo tras la abstención de los 'Comuns' de Ada Colau.

Contra los republicanos de Junqueras

El acto de vandalismo se ha llevado a cabo por el mismo grupo que hace unos días pintó la sede de ERC. "La autodeterminación es un derecho, no se negocia", reivindicaron. "No lo olvidéis cuando vayas a pactar con el enemigo", dejaba escrito esta misma cuenta en las redes sociales.

"Ni abstención ni negociación, amnistía y autodeterminación. La independencia sólo será posible desde la movilización y la voluntad popular. El estado español nunca negociará el derecho de autodeterminación. Basta de mentir". Esta es otra de las advertencias dejadas por estos activos CDR sobre la negociación por la investidura de Pedro Sánchez.