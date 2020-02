Arrimadas recuerda al PP que solo tiene cuatro diputados en Cataluña y Fernández le pide que deje el "fuego amigo"

No va a ser fácil que Ciudadanos y el PP se pongan de acuerdo en Cataluña para poder sacar adelante una coalición con la que hacer frente al separatismo. A las suspicacias existentes entre ambas formaciones desde hace años, se suma ahora la dificultad de implantar este acuerdo en las comunidades de Galicia y País Vasco. Sobre todo en la primera, donde el popularAlberto Núñez Feijoo gobierna con mayoría absoluta y no ve con buenos ojos la posibilidad de tener que renunciar a que el PP presente su propia candidatura. Por ello, ha exigido a Ciudadanos que no se presente en Galicia si España Suma no sale adelante. Y todo a pesar de que las encuestas solo le son favorables si media un pacto con Ciudadanos.

El problema se ha trasladado a Cataluña por un comentario informal de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a un grupo de periodistas. "Es como si nosotros pidiéramos al PP que no se presente en Cataluña", ha dicho, "porque tenemos 36 diputados en el Parlament y ellos cuatro". La frase, pronunciada a modo de ejemplo de lo que no debería exigir Núñez Feijoo, no ha sido bien recibida por los populares catalanes.

El presidente del partido y diputado en el Parlament, Alejandro Fernández, ha utilizado Twitter para responder a Arrimadas. Lo ha hecho recriminando que la líder de Ciudadanos decidió "irse de Cataluña" a pesar de ser la jefa de la oposición en la cámara autonómica. "Tus razones tendrías", ha escrito Fernández, "y yo las respeto". El popular, sin embargo, ha exigido a Arrimadas que deje "trabajar" a los constitucionalistas que están en Cataluña y que lo puedan hacer "sin fuego amigo". "Bastante tenemos ya con las que reconocen al catalán por su aspecto", ha concluido el líder del PP catalán.