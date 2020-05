¿Convocará Torra elecciones o esperará a su inhabilitación?

La posible inhabilitación de Quim Torraantes de otoño arroja más incertidumbre en torno a la fecha que éste elegirá para convocar elecciones. Y es que el Tribunal Supremo, según relata La Vanguardia, podría resolver el recurso presentado por el president contra su condena de un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia antes de que termine el verano. Fuentes del Tribunal dan por descontado que el recurso será admitido a trámite y que la vista se celebrará en los próximos meses, siempre y cuando la actual situación de los juzgados debido al Estado de alarma lo permita. Una vez celebrada, el fallo se conocerá presumiblemente a los pocos días al tratarse de un tema que, en principio, carece de dificultad técnica.

Recordemos que el TSCJ condenó a Torra en diciembre del año pasado a un año y medio de inhabilitación. El motivo fue haber cometido un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar la pancarta sobre los presos del procés y los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante periódico electoral —en el que no debe realizarse propaganda partidista—. Si bien Torra admitió el delito, planteó un recurso al estimar que el incumplir una orden de la JEC no supone un delito. Ahora, deberá estudiarse si sus acciones encajan o no en un delito de desobediencia. En caso de confirmarse la sentencia del TSJC, Torra quedaría oficialmente inhabilitado. Por lo demás, la posibilidad de que se elija un nuevo president tras la resolución del Supremo parece descartada.

JxCat presiona a ERC con la gestión de las residencias

La cuestión es si Torra convocará elecciones antes de que esto suceda. Es lo que exigen sus socios en el gobierno de la Generalitat, Esquerra Republicana. Estos instan al president a convocar comicios en Cataluña antes de el Supremo pueda inhabilitarlo y, por tanto, sea la Justicia quien decida indirectamente el calendario electoral. Por su parte, JxCat señala que no es momento de pensar en elecciones debido a la pandemia y presiona a ERC con un asunto complicado para estos: su papel al frente de las residencias de ancianos, administrada por el departamento de Afers Socials, que dirige el republicano Chakir el Homrani —en este sentido, JxCat ha apoyado la petición de una comisión de investigación propuesta por la CUP pese a que su voto no es necesario para que ésta salga adelante—.

Así, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, contestó ayer a las exigencias de ERC aseverando que “plantear la convocatoria de elecciones tiene un punto de irresponsabilidad y frívolo”, debido a la crisis de la Covid-19. La reacción de los republicanos ha sido insistir en que se acuerde un calendario, y han alertado a JxCat de que no aceptarán “más decisiones unilaterales ni chantajes en un Govern que es de coalición al 50%”. Con ello, ERC se refiere a la declaración institucional con la que Torra dio por agotada la legislatura el 29 de enero o al anuncio de que durante su mandato se ejercería el derecho de autodeterminación. Por otro lado, la formación aclara que no piden elecciones inmediatas. “Lo que nos parece una irresponsabilidad absoluta es dejar el calendario en manos de un tribunal español. Hace días que avisamos y después vendrán las prisas, las desazones y los chantajes”, han afirmado dirigentes de ERC.

PSC, ‘comunes’ y PP piden elecciones

En cuanto a las fuerzas de la oposición, PSC y comunes se han sumado a la presión para que Torra convoque elecciones, ya que estiman que las discrepancias internas del Govern dificultan su gestión de la crisis económica y social debida a la pandemia. “Convendría que Torra aclarase el horizonte electoral. No solo convendría, sino que visto que entre los socios de Gobierno las posiciones son tan antagónicas sobre el tema de la fecha electoral, creo que es obligado que lo haga”, ha mantenido el líder del PSC, Miquel Iceta. Por su lado, el PP catalán también desea comicios lo antes posible un vez se normalice la situación porque "está claro que el actual Govern no tiene recorrido". En lo referente a Ciudadanos, lo último que opinó al respecto su líder en Cataluña, Lorena Roldán, es que los catalanes “no entenderían ahora” que una situación de emergencia como lo actual se hablase de elecciones.

La opinión mayoritaria entre las fuentes consultadas por El liberal.cat es que Torra esperará a su inhabilitación para hacer una campaña en clave victimista, con Puigdemont como cabeza de lista y Ângels Chácón como previsible número dos de la lista de JxCat.