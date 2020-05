Colau incendia las redes en plena crisis del COVID-19 con un sugerente posado

Las redes sociales, como las hemerotecas y la edad, no perdonan. Cualquier paso en falso por parte de un personaje público se convierte en muy poco tiempo en objeto de mofa y carne de meme. Y es lo que le acaba de suceder a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la publicación de una fotografía personal en su perfil de Instagram. Una publicación que coincide en el tiempo con la contratación, como asesor de su equipo en el Consistorio, del creativo Nacho Martínez Padilla y con la puesta en marcha de la campaña Barcelona té molt poder.

La imagen no parece la más adecuada para la alcaldesa. Y menos aún en los tiempos que corren, con más de 11.000 muertos en Cataluña por la pandemia del COVID-19, miles de contagiados y a las puertas de una crisis económica de consecuencias aún desconocidas. Tumbada boca abajo sobre una cama, descalza y vestida con algo que parece un pijama, Colau mira al espejo como si fuera una adolescente. Algo que ha desconcertado a la mayoría de los usuarios de redes tan irreverentes como Twitter. Y, tal y como era de esperar, la fotografía de la alcaldesa ha dado para todo tipo de comentarios.

Muchos tuiteros han recordado a la alcaldesa su pasado vinculado a movimientos aparentemente muy alejados del postureo que refleja su posado. Este lunes no ha sido extraño leer sobre Colau calificativos como "burguesa" o "adolescente pija".

Algunos no han dudado en recordar la polémica surgida tras el austero posado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en El Mundo hace unas semanas. Y otros han comparado la imagen de Colau con la de alcaldes como el también madrileño José Luis Martínez-Almeida, cuyo trabajo ante la pandemia ha sido reconocido hasta por los miembros de la oposición.

Otros han puesto el dedo en la llaga al comparar las imágenes de la alcaldesa de Barcelona con la de París, Anne Hidalgo, o con la de la actriz italiana Mónica Belluci.

Hay quien ha destacado la frivolidad del posado y quien, además, ha cuestionado la madurez de la alcaldesa en un momento tan duro como el que actualmente vive todo el país. Y, en este sentido, ha sido fácil la mofa.

Ayer saqué esta foto y me dijeron de todo. Parece que, como a Vox, a Colau no se la puede criticar en Twitter. Pues ahí va eso: como servidor público, jamás me habría hecho una foto así enmedio de una pandemia que ha dejado 28.000 muertos en tu país. Es frívolo y poco oportuno. pic.twitter.com/E03j9f00TZ