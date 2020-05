Colau no dará explicaciones sobre el fiasco del 'concierto de los balcones'

La alcaldesa Ada Colau no dará explicaciones sobre la adjudicación a dedo del concierto Ens en sortirem o más conocido como el concierto de los balcones, en la Comisión extraordinaria de Presidencia prevista para el próximo lunes 11 de mayo. El concierto tendría que haberse celebrado este sábado y pretendía ser un homenaje a Barcelona por la situación de confinamiento debido al coronavirus.

El Gobierno municipal de Ada Colau y el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona había adjudicado de forma directa una subvención pública de 250.000 euros a la productora de Jaume Roures, Mediapro, un hecho que levantó críticas políticas y del mundo de la cultura. Algunos de los artistas que participaban de manera gratuita, decidieron renunciar a la iniciativa por considerar el coste excesivo en estos momentos de crisis sanitaria. Es el caso del mítico grupo Sopa de Cabra. Otros como Txarango explicaron en sus redes sociales que iban a cobrar 1.500 por la actuación. Las cuentas, hasta los 250.000 euros, no cuadraban.

El silencio de Colau

Tras el escándalo, Colau decidió cancelar el evento y los grupos municipales de la oposición, ERC, JxCat, Cs, PP y BCNCanvi, han forzado la celebración de esta comisión extraordinaria para pedir explicaciones y transparencia sobre los procesos de contratación de la producción de concierto. La oposición denuncia que conocieron a través de la prensa que Ada Colau no comparecerá en la comisión y que su lugar lo ocupará el concejal Jordi Martí, que será el encargado de dar explicaciones sobre los procedimientos seguidos en la concesión de la subvención municipal que debía sufragar la producción de dicho concierto.

Los grupos municipales consideran que “si la alcaldesa fue la persona más indicada para presentar la iniciativa, también lo debe de ser para responder al respecto, una vez suspendido el concierto”. Reclaman conocer si los mecanismos de contratación del acontecimiento fueron los correctos y piden transparencia.

El gobierno municipal de BComú y PSC han establecido que el concejal Jordi Martí sea el encargado de dar explicaciones sobre la contratación del concierto, ya que fue quién realizó la firma del convenio para otorgar la subvención por concesión directa con carácter excepcional, para la ejecución del proyecto Barcelona canta a la vida por un importe de 250.000€ , equivalente al 50% del coste total del proyecto que asciende a la cantidad total de 500.000€.

La situación se ha agravado este sábado al denunciar JxCat que, en realidad, la intención del Gobierno de Colau era financiar íntegramente los 500.000 euros que pedía Mediapro por la celebración y retransmisión del concierto a través de internet y de Btv. Así lo ha indicado el concejal de este grupo Jordi Martí, quien ha asegurado que "queremos saber la verdad" porque "estaba previsto un convenio directo por valor de 500.000 euros".

🎥@jmartigalbis exigeix a Colau que comparegui personalment i doni la cara davant la Comissió de Presidència extraordinària perquè expliqui amb total transparència el detall sobre el concert que va ser cancel·lat i que hem sabut que tenia un valor més elevat de 200.000€. pic.twitter.com/laaqN3tdgD — JuntsxCat Barcelona (@JuntsxCatBCN) May 9, 2020

La alcaldesa, triste

Colau fue la encargada de anunciar oficialmente la suspensión del concierto en sus redes sociales el pasado 2 de mayo: “El proyecto Barcelona, ens en sortirem no se llevará a cabo. Desde la tristeza por la cancelación de un proyecto que se impulsó con la mejor de las intenciones”. En un extenso texto, Colau se mostraba decepcionada por lo sucedido y explicaba los motivos de la difícil decisión, asegurando que estaban intentando reformular la propuesta, con la implicación de El Terrat, para sacar el concierto adelante. Sin embargo, debido a el malestar generado, la mejor opción por parte de los organizadores era cancelar.

El proyecto 'Barcelona, ens en sortirem' no se llevará a cabo. Desde la tristeza por la cancelación de un proyecto que se impulsó con la mejor de las intenciones, quisiera hacer algunas reflexiones al respecto:https://t.co/F5rLx8yOCmpic.twitter.com/RZyZ7B8RbW — Ada Colau (@AdaColau) May 2, 2020

"Este tipo de iniciativas públicas deben estar expuestas a una clara transparencia”, indicaba Colau, en una frase que contradice su intención actual de no comparecer ante la comisión extraordinaria de Presidencia del próximo lunes. La alcaldesa, además, acusaba de "oportunismo político" a quienes habían criticado lo elevado de la subvención y el modo en el que se había otorgado.

“Esta polémica en las redes ha sido por oportunismo político", escribía en su cuenta de Twitter, "cualquier iniciativa pública tiene que estar expuesta a las críticas y la exigencia de transparencia. Pero una cosa son dudas y críticas, que se pueden resolver hablando y haciendo cambios si hace falta, y otra muy diferente es la política del linchamiento, el insulto y la polarización que se ha normalizado en este país los últimos años". Y advertía: "No saldremos adelante con odio y linchamientos. Justamente lo que necesitamos en estos tiempos difíciles es escuchar los matices de quienes piensan diferente y aprender de los errores a través de la cooperación y la solidaridad. Así intentaremos hacerlo por la parte que nos toca".

La alcaldesa Colau no ha vuelto a decir nada sobre el concierto en toda la semana. En sus redes sociales dejó fijado el texto antes mencionado y poco más. Todo apunta que el lunes no habrá sorpresa y a pesar de las reclamaciones de la oposición la alcaldesa una vez más no aclarará personalmente las preguntas de los grupos de la oposición